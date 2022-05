Pós-graduações que fazem toda a diferença

O ISAG – European Business School, através da ISAG Executive Academy, tem uma oferta de programas executivos diversificada e eclética, que abrange cursos de especialização, pós-graduações, um MBA Executivo, que já vai para a 7.ª edição, e ainda um MBA totalmente lecionado online e em inglês.





Destes programas, Joana Seixas, subdiretora do ISAG, destaca as mais recentes novidades, que incluem a pós-graduação em Web 3.0, Blockchain e Criptoeconomia. “Criptomoeda, metaverso, blockchain, NFT e Web 3.0 são conceitos cada vez mais integrados no quotidiano de gestores, profissionais das áreas tecnológicas e entusiastas do vasto mundo dos ativos digitais, mas ainda não existia, em Portugal, formação superior especializada para estas áreas em grande crescimento”, sublinha.

Neste universo, Joana Seixas aponta igualmente a nova pós-graduação em Cibersegurança e Resiliência Empresarial, um dos temas que tantas preocupações têm gerado junto de empresas e consumidores. “O objetivo desta formação é apoiar a criação de estratégias de segurança cibernética e potenciar a sua resiliência perante este enorme desafio”, explica.





Continuando nestes cursos, a subdiretora do ISAG destaca a pós-graduação em Comunicação Autárquica e a pós-graduação em Gestão de Serviços e Instituições de Saúde. “A primeira é a única oferta formativa disponível, na sua área de especialização, nas regiões do Norte e Centro do país, promovida por uma instituição do ensino superior”, assegura e prossegue: “Já a pós-graduação em Gestão de Serviços e Instituições de Saúde justifica a sua pertinência pelas fragilidades reveladas pela pandemia mundial ao nível da gestão de recursos técnicos e humanos.”

"Temos um MBA totalmente lecionado online e em inglês." Joana Seixas, subdiretora do ISAG



Ainda no campo das novidades, a escola de negócios oferece o MBA Executive Programme, uma nova vertente do MBA Executivo do ISAG. “Sendo lecionado, exclusivamente, em plataformas digitais, permite uma maior flexibilidade a todos os participantes, captando, por isso, um público mais vasto – até além-fronteiras, já que é lecionado em inglês. Além da transversalidade da formação, o formato online permite o alargamento da rede de networking e de partilha de experiências profissionais.”





É precisamente o MBA que continua a ser um dos programas mais procurados, mas as formações vocacionadas para o digital “têm impulsionado, de forma significativa, a procura”.





Noutras áreas, a subdiretora do ISAG destaca as pós-graduações em Direção Comercial e Marketing, em Fiscalidade, em Gestão de Recursos Humanos ou em Gestão Empresarial, “formações que se têm mantido ano após ano, por se tratar de áreas essenciais para os gestores e as suas empresas”.