Programas adequados à realidade empresarial

As empresas e as organizações portuguesas apostam cada vez mais na formação superior. Trata-se de qualificar e reter os colaboradores. Sobretudo envolvê-los e motivá-los para os contextos mais desafiantes e disruptivos que se têm acumulado no dia a dia das empresas. Os colaboradores também necessitam de desafios e de motivação e as empresas têm de saber gerir essas exigências pessoais, para se manterem competitivas no mercado.





Shital Jayantilal, diretora do Departamento de Economia e Gestão da Universidade Portucalense (UPT), explica que além dos conhecimentos técnicos e científicos que os alunos adquirem, num programa de formação executiva na UPT desenvolvem ainda competências ao nível da capacidade de liderança, comunicação, resolução de conflitos, criatividade e inovação, que são cruciais para o sucesso num mundo altamente competitivo e em constante mudança. Durante a sua formação os profissionais irão ampliar as suas competências técnicas e soft skills, mas também, cultivar um networking transversal e global.

"A forte ligação com o tecido empresarial é um fator diferenciado e estratégico para a UPT, que permite acrescentar mais-valia aos nossos cursos." Shital Jayantilal, diretora do Departamento de Economia e Gestão da Universidade Portucalense



MBA para Gestores de PME

A Universidade Portucalense tem uma oferta extensa ao nível dos mestrados, short masters, short masters executivos e pós-graduações. Shital Jayantilal informa que a oferta abrange várias áreas: Direito, Solicitadoria, Relações Internacionais, Economia, Gestão, Marketing, Psicologia, Educação Social, Informática, Engenharia Informática, Ciência de Dados, Arquitetura, Multimédia e também as áreas de Turismo e de Gestão de Hospitalidade.





Da formação executiva da instituição, a diretora do Departamento de Economia e Gestão da UPT destaca o MBA para Gestores de PME. É uma formação diferenciadora, concebida para ir ao encontro das necessidades destes gestores, adequada à realidade empresarial que vivem. O corpo docente tem uma vasta experiência académica e empresarial, complementada pela investigação orientada para os desafios que estas empresas enfrentam.





Todos os cursos da UPT, e este MBA em particular, têm o objetivo de reforçarem não só as competências técnicas, mas também as chamadas soft skills dos alunos. A capacidade de liderança, de comunicação, de gestão de conflito, e de resiliência, impulsionada pela inovação, numa realidade empresarial, complexa e altamente competitiva, e cada vez mais digitalizada. Por esta razão, o curso tem uma forte componente prática, dinamizada pelo recurso a estudos de caso reais, simulações, e troca de experiências com outros gestores.





Esta forte ligação com o tecido empresarial é um fator diferenciado e estratégico para a UPT, que permite acrescentar mais-valia também aos seus cursos. Como, por exemplo, o mestrado em Gestão e o mestrado em Marketing e Negócios Digitais, que têm o Programa On-The-Road (OTR) organicamente integrado nos seus planos curriculares. Este inovador projetor visa construir pontes entre a sala de aula e a realidade empresarial que depois permite aos alunos desenvolver uma vertente mais prática e mais próxima da realidade empresarial, a partir dos trabalhos multidisciplinares desenvolvidos, algumas diretrizes e soluções, assentes em metodologias testadas e validadas que podem depois aplicar nas suas empresas.





Ensino híbrido é para manter

Na UPT, o ensino foi sempre centrado no aluno e foi algo que se manteve como basilar. Não obstante o distanciamento físico resultante do confinamento, manteve-se o engagement da comunidade UPT através da realização de webinares, workshops ou programas de tutoria e mentoring. O “novo normal”, também no ensino, implica o “regressar” ao presencial, que é, na sua essência, insubstituível, mas, para Shital Jayantilal, o sistema híbrido deverá manter-se em especial na formação executiva.





A seu ver, caminhamos para universidades que conjugam o espaço físico com o virtual e afirmam-se como epicentro da aprendizagem, criatividade e inovação. Esta construção do ensino e da universidade de uma forma mais holística, com o reforço contínuo do trabalho em rede com os diferentes stakeholders, será essencial para a universidade continuar a construir pontes entre indústrias, países e culturas, ainda mais relevantes no contexto mundial presente.