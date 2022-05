Les Roches: programas de excelência numa escola hoteleira líder

A Les Roches oferece, no âmbito da sua oferta de formação executiva, o Executive Master’s in International Hotel Management, na Les Roches em Marbella, Espanha, e o MBA in Global Hospitality Management, na Les Roches em Crans-Montana, Suíça. Dois programas muito procurados, com elevado sucesso, que demonstram bem a qualidade desta escola hoteleira, que está entre as melhores do mundo.





“O Executive Master’s in International Hotel Management é mais voltado para a gestão hoteleira e suas ferramentas. O Executive MBA in Global Hospitality Management foca-se na gestão global do setor”, explica Pedro Martins, Les Roches Educational Counselor Portugal.





Para Pedro Martins, os dois programas são “excelentes” e parecem ser essenciais. “As rápidas evoluções na indústria da hospitalidade e a elevada procura de qualificações acentuaram o facto de os colaboradores em geral, e mesmo os profissionais com um historial estabelecido, precisarem de aprender de forma continuada para crescerem na sua carreira e prosperarem na vida profissional”, recorda o responsável da Les Roches no nosso país, acrescentando que “estes Executive Programs são muito sólidos e permitem aos profissionais assegurar um rápido e eficiente retorno do investimento na sua carreira, enquanto permanecem nos seus atuais cargos profissionais”.

Os Executive Programs são ainda “um bom exemplo da relevância do ensino híbrido e da eficácia das plataformas disponibilizadas pela Les Roches aos seus alunos, com o objetivo de tornar o ensino à distância tão bom como o presencial, apesar de a presença no campus ser sempre mais frutífera, pelo contacto e experiência”. E o feedback dos alunos tem sido “excelente”, assegura Pedro Martins.