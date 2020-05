Programas executivos são curtos, focados e instrumentais

O ISEG Executive Education possui uma extensa oferta de programas para os profissionais que pretendem adquirir e melhorar competências. O que os diferencia é serem "curtos, focados e instrumentais". "Visam fornecer um conjunto de competências circunscrito e, de uma forma pragmática, permitir rapidamente a adoção de um conjunto de ferramentas e best practices em contexto profissional. Destinam-se a quadros com experiência, pelo que tiram partido do networking e da partilha de saberes e vivências. Estes programas contam com parcerias que complementam a vertente académica", diz Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education.

Os programas da escola respondem a diferentes perfis e necessidades de executivos e empresas. Luís Cardoso detalha. O MBA executivo constitui uma opção de formação sólida e estruturante, é muito reputado e terá início em setembro com uma remodelação profunda, incluindo a articulação com um conjunto de parceiros nacionais e internacionais de referência. As pós-graduações constituem a oferta mais procurada no ISEG Executive Education, pelo seu reconhecimento no mercado e valorização de competências que propiciam. A formação executiva de curta duração envolve temas mais específicos, destinando-se a um público em média mais sénior. Por fim, a escola desenvolveu uma ação cada vez mais importante em programas curtos e de âmbito internacional, em regime presencial ou em b-learning.

Em relação às pós-graduações - área de maior procura e oferta - "são uma excelente solução para profissionais provenientes de diferentes áreas de formação, que em determinado momento das suas carreiras sentem a necessidade de assegurar uma formação sólida e estruturante em gestão, que os prepare e valorize para uma ascensão na carreira", afirma Luís Cardoso. A escola está também a alargar a sua oferta "a programas executivos de curta duração, bem como sobretudo a desenvolver um vasto conjunto de programas customizados e internacionais".

Já o corpo docente, "é muito qualificado e diversificado". "Combinamos dois tipos de perfis complementares: os professores do ISEG, reputados academicamente e ligados à produção de saber; e executivos com valiosa experiência de terreno. Esta mescla permite encontrar um equilíbrio justo entre teoria e prática. Destacamos ainda a capacidade de comunicação, motivação e transmissão de conhecimentos."