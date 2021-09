Programas novos e muita confiança

Medicina do Desporto, Reabilitação e Gestão em parceria com a Academia Clínica do Dragão, Gestão e Avaliação de Marcas, Programa Avançado Gestão do Património Cultural em parceria com a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa do Centro Regional do Porto e Spira. Estes são alguns exemplos dos programas novos que oferece a formação executiva da Católica Porto Business School (CPBS) para este ano letivo. Ano letivo que será "exigente", antevê Gonçalo Faria, associate dean for Executive Education da CPBS, mas que não deixa apreensivos os responsáveis da instituição, os quais se encontram "muito confiantes" na sua oferta formativa, que reflete as características diferenciadoras daquela business school.

"Essas características decorrem da nossa conceção da formação como uma experiência de aprendizagem e de vida, numa visão holística e 360° da pessoa, trabalhando soft skills em paralelo às hard skills, com enfoque nas necessidades do mundo empresarial, e proporcionando o acesso a uma rede estruturada de networking. A excelência da nossa proposta de valor é atestada pelas contínuas renovações das acreditações mais relevantes a nível nacional e internacional", recorda o associate dean for Executive Education da CPBS.

Em relação aos programas mais procurados na escola são generalistas e tendencialmente longos (mais de 100 horas). "Talvez decorrente do facto de a procura advir fundamentalmente de particulares", diz o responsável. E questionado se a formação à medida da CPBS é muito procurada, responde afirmativamente, realçando a "procura muito interessante de programas customizados".

"A formação customizada para as empresas é importante porque permite interpretar, de forma precisa, as suas necessidades e a partir daí alcançar objetivos de aprendizagem que um programa de formação aberta não consegue", relembra e continua: "O enfoque nos programas customizados é a organização, tentando promover nos seus colaboradores os conhecimentos para que possam internamente desempenhar o papel de agentes de contínua melhoria e mudança. Implica um alinhamento efetivo com a organização, sendo por isso programas em que a administração de topo está normalmente bastante envolvida."

Sem abrandar

Sobre os impactos que a pandemia teve na CPBS, Gonçalo Faria informa que "todos os programas de formação aberta estão em funcionamento e em bom ritmo, com novas propostas de programas em vista". O responsável acrescenta que a escola se mantém muito ativa na formação customizada, em regime presencial e no online.

"A procura de forma alguma tem abrandado. Dois exemplos: o Curso Geral de Gestão está a funcionar com um número de participantes próximo do nível máximo e no programa de Gestão de Saúde (Porto e Madeira) temos um número recorde de participantes", destaca.

Formatos blended e online são interessantes

A pandemia mudou o ensino. Na CPBS continua a privilegiar-se o formato presencial. Não obstante, a escola sabe que existem oportunidades muito interessantes a explorar com o formato blended e 100% online. "Abrem-se perspetivas muito interessantes de alargamento de públicos e de áreas de formação executiva. Introduzimos programas concebidos de raiz para formato 100% online, como por exemplo Legislação Covid e a crise da empresa e Curso Geral de Fiscalidade", informa Gonçalo Faria.