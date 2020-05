Proximidade com as empresas faz toda a diferença

Um dos segredos do sucesso da UPT é a sua relação com o tecido empresarial.

A Universidade Portucalense, fundada em 1986, é uma instituição de referência no panorama do ensino superior nacional. A Universidade Portucalense, ou UPT, tem neste momento seis cursos no âmbito da formação executiva e em breve irá oferecer "bastantes mais com propostas francamente inovadoras, de grande impacto e absolutamente necessárias ao enfrentar dos desafios que a atual situação coloca", começa por explicar Ferrão Filipe, vice-reitor da instituição, acrescentando: "A preocupação estratégica da UPT é continuar a intensificar a oferta, procurando inovar em termos de formatos e modelos e dinamizando cursos, nas várias áreas, desde o direito e a gestão, passando pelo marketing e pelo marketing digital, pela psicologia social, e também pelo turismo, património e hospitalidade. A componente tecnológica e digital estará sempre presente."

Como o objetivo é inovar, a UPT está a refletir no sistema de "blended learning", podendo rapidamente oferecer, em paralelo à oferta já existente, "minicursos e outras formatações, numa alargada área de competências." Estas supracitadas skills vão ser essenciais aos executivos para "lidar e otimizar as situações e desafios decorrentes da atual situação, alavancando a janela de oportunidade em que a atual crise se transformou, quer ao nível interno na gestão das equipas e colaboradores quer ao nível externo no relacionamento com os clientes e consumidores".

Estratégias que acrescentam valor à oferta

O que diferencia a formação executiva da UPT é estar sempre junto das empresas. Esta estratégia molda e melhora os seus programas, o que é uma mais-valia para os profissionais que os frequentam. "A proximidade com o tecido empresarial tem permitido à universidade adequar a sua oferta às necessidades identificadas junto dos players relevantes. Existe uma preocupação constante em adequar a formação que a UPT oferece às necessidades e expectativas apontadas pelos líderes."

Adicionalmente, a aposta na formação com uma forte componente interdisciplinar e interdepartamental também aporta valor e distingue a oferta da UPT. "Cursos trabalhando competências transversais, a vários departamentos e disciplinas, são cada vez mais uma constante porque as exigências das empresas e organizações e das relações destas com os seus clientes vão precisamente nessa direção."

Entre a oferta formativa, existem cursos que se destacam por terem muita procura. É o caso do MBA para Gestores de PME (ver caixa), mas não só. Em paralelo com o MBA da UPT, Ferrão Filipe destaca o Executive Master em International Manager Director, o Master em Administração e Gestão da Educação e o Master em Direito Bancário e dos Valores Mobiliários e ainda o Crash Course de Formação aplicada em Conceitos Fundamentais de Contabilidade e Demonstrações Financeiras. Para todos estes cursos encontram-se abertas as candidaturas.