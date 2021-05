Próximo destino: Marbella

A escola Les Roches de Marbella é considerada a instituição de ensino número um na sua área em Espanha e está entre as melhores do mundo. "Mais de 50% dos alunos do nosso grupo começam o seu percurso académico neste campus. Alguns iniciam os seus estudos superiores na Suíça, considerada o berço da hotelaria, mas a escola de Marbella tem-se afirmado, sobretudo para os alunos portugueses", começa por dizer Pedro Martins, educational counselor Les Roches em Portugal, contando que a proximidade geográfica e o ambiente descontraído do campus na cidade do Sul de Espanha são dois dos pontos mais atrativos para os portugueses.

É precisamente em Marbella que começa, em setembro, o mestrado executivo em Gestão Hoteleira Internacional, reconhecido pela sua qualidade e excelência na formação dos alunos. Na situação atual tornou-se ainda mais atrativo porque oferece três modalidades de estudo: presencial, blend, que combina o presencial e à distância, e online. "Este mestrado destina-se, sobretudo, a profissionais da indústria que querem realizar um upgrade à sua formação original e com estas modalidades conseguem o equilíbrio entre a atividade profissional e a formação. Durante a formação, quatro ou seis semanas são em Marbella, permitindo aos alunos experienciar o campus e todo o seu ambiente académico e atividades de lazer."

Igualmente em setembro tem início em Espanha o mestrado em Marketing e Gestão em Turismo de Luxo. "Este é um master particular destinado a um nicho dentro do setor da hotelaria. É um segmento que tem vindo a crescer e que a pandemia veio reforçar. É dirigido a um aluno que já pode ter um background de formação em hotelaria e uma relação com a indústria, mas que deseja alargar a sua formação em Marketing e Gestão em Turismo de Luxo", explica o responsável da Les Roches.

Este programa só se realiza uma vez por ano, durante nove meses e mais seis de estágio em marcas de luxo como o Four Seasons; Mandarin Oriental, Cartier ou Louis Vuitton.

O ex-líbris

Também em Marbella, Pedro Martins não resiste a destacar o ex-líbris da instituição que é o master em International Hotel Management que é o que dá mais abertura aos candidatos que vêm de gestão ou hotelaria para acederem ao universo da hotelaria internacional. "É uma espécie de trampolim de acesso a uma carreira na indústria hoteleira a nível global. Os alunos podem iniciar os seus estudos em fevereiro ou setembro – dois intakes por ano."

Para que se tenha uma ideia mais clara da projeção deste master, recentemente decorreu um evento de recrutamento na Les Roches com a presença de 96 empresas internacionais, entre as maiores da indústria hoteleira e do turismo. Este master inclui uma viagem de estudo durante uma semana ao Dubai, um destino que se tem vindo a afirmar como sendo de luxo.