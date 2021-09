Referência da hotelaria internacional está mais portuguesa

Este ano, a Les Roches vai conseguir superar o número de portugueses nas suas escolas, onde, a partir deste mês, vão estar mais 40 novos alunos nos campus de Marbella, Suíça e Londres. "Tem havido mais procura pela formação de excelência e que garante o sucesso profissional na indústria hoteleira internacional, daí o aumento de alunos portugueses neste período", começa por explicar Pedro Martins, educational counselor Les Roches Portugal, que se mostra entusiasmado com o arranque do segundo ciclo académico de 2021 e cheio de energia. Otimista, Pedro Martins explica que a Les Roches quer dar continuidade à formação presencial, interrompida devido à pandemia, para que todos os alunos tenham a possibilidade de viver ativamente num dos destinos em que a Les Roches tem campus universitários e conviver com alunos de mais de 80 nacionalidades.

Por ser uma escola de referência mundial no ramo da hotelaria, quisemos saber o que diferencia a formação executiva da instituição. Pedro Martins explica que a Les Roches já tinha desenvolvido um programa executive, que se dirige a profissionais da indústria hoteleira que querem realizar um upgrade na sua formação académica e destaque na carreira profissional. "Este programa é muito atrativo, pois apresenta nos conteúdos de formação novas tendências de gestão, marketing, capacidade analítica e de estratégia, tomada de decisões em situações de crise, leadership e não só", conta, acrescentando que cada vez mais gestores na área da hotelaria chegaram à conclusão que têm necessidade de se atualizar para se manterem competitivos numa indústria em constante mudança. "O master executive pode ser realizado totalmente online ou no modelo híbrido 70% remote learning, com quatro ou seis semanas presenciais no campus em Marbella", informa.

O master culmina com um projeto final e um estágio de seis meses no seu local de trabalho ou numa das cadeias hoteleiras internacionais que fazem recrutamento todos os anos na Les Roches. Estes estágios podem ser realizados um pouco por todo o mundo.

Mais oferta

Apresentado o master executive, pedimos a Pedro Martins que nos falasse um pouco dos outros mestrados da Les Roches.

O mestrado em Marketing e Gestão em Turismo de Luxo dirige-se a um nicho de estudantes que se querem destacar na indústria do turismo de luxo. "É um mercado que se tem mantido, mas nos últimos anos evoluiu muito porque o conceito de luxo tem um novo paradigma. Especialmente após as épocas de crise, os negócios neste segmento investem muito na produção, inovação e na criação de produtos e serviços que satisfazem os mais exigentes." O curso foca-se nas novas tendências, novos conceitos do luxury, técnicas de marketing, marketing digital e estratégia.

Por sua vez, o mestrado em Gestão Hoteleira Internacional é um dos ex-líbris da instituição e é muito solicitado por jovens recém-licenciados ou career changers. Apresenta uma "simbiose perfeita entre o tradicional savoir-faire suíço com as mais avançadas técnicas operacionais, marketing, gestão financeira, leadership e organização de equipas", conta Pedro Martins. Este mestrado inclui uma viagem de estudo ao Dubai, onde os alunos vão conhecer alguns dos projetos hoteleiros mais incríveis, criar vínculos com grupos hoteleiros internacionais e diretores destas empresas.

Já o mestrado em Gestão Hoteleira e Transformação Digital pretende dar resposta à revolução tecnológica digital na hotelaria. "É o mais recente mestrado da Les Roches, desenhado e concebido para preparar os novos líderes para a reestruturação do setor hoteleiro do futuro próximo." Tem um ano de duração mais seis meses de estágio profissional e é lecionado no campus de Crans Montana, Suíça.

O MBA

Ainda no que toca a programas, o MBA em Gestão Hoteleira Global não é esquecido. "Lecionado unicamente no campus da Suíça é o programa com mais tradição ao longo dos últimos 20 anos." Tem uma comunidade de mais de 100 nacionalidades, instalações top of the art e um corpo docente único. Este MBA leva a integrações profissionais premium no tecido empresarial hoteleiro e implica duas field trips a destinos top, em contacto com algumas das empresas que mais se destacam no setor.

No final do programa todos os alunos têm que escolher uma especialização e desenvolver um projeto de consultoria real a empresas do setor, resolvendo situações reais dessas empresas.

Diploma em Gestão Hoteleira

Quanto ao Diploma em Gestão Hoteleira é "o programa mais curto ao nível das pós-graduações e Masters da Les Roches". "Designado como o fast track para aceder ao mundo da hotelaria, pode ser lecionado num dos três campus Internacionais da Les Roches – Crans Montana, nos Alpes suíços, em Marbella ou em Xangai".

Consiste numa ferramenta fundamental para alunos recém-licenciados nas mais diversas áreas e para os career changers poderem ter as ferramentas necessárias para acederem a uma indústria em constante crescimento. Tem uma duração de 24 semanas académicas.





