Responder às reais necessidades do mercado

O ISAG – European Business School oferece nos seus programas executivos 12 pós-graduações e dois MBA. E seis programas são novos. Uma oferta interessante e em expansão. "A nossa formação executiva tem crescido segundo um objetivo transversal a toda a oferta do ISAG – EBS: responder, através da formação, às reais e atuais necessidades do mercado", explica Joana Seixas, subdiretora do ISAG – EBS.

A "Estratégia Turismo 2027", traçada pelo Ministério da Economia e pelo Turismo de Portugal, tem como uma das linhas de atuação "capacitar em contínuo os empresários e gestores para liderar o turismo do futuro – tecnológico, inclusivo e sustentável". Foi também com esse objetivo que surgiu um dos novos programas: a pós-graduação em Gestão do Turismo e Hotelaria. "Esta formação aposta em áreas como a gestão de inteligência artificial, o marketing das redes sociais e branding, a gestão estratégica e financiamento de projetos ou a gestão e liderança de talentos", informa.

Além do supracitado curso, a responsável da instituição destaca a pós-graduação em Comunicação e Sustentabilidade, que está cada vez mais enraizada nas estratégias das empresas. "A formação pretende potenciá-la através da comunicação. Para isso, são analisadas tendências, métricas e conteúdos essenciais para uma aplicação da comunicação de sustentabilidade de forma coerente, eficaz e transversal a toda a organização e seus stakeholders", refere.

Aponta ainda a nova pós-graduação em Organização de Eventos, formação que abrange gestão, planeamento, logística e comunicação, de forma a transmitir conhecimentos e técnicas acerca de todas as fases que envolvem um evento.

Ainda para o ano letivo que decorre foi lançado o MBA Executive Programme, totalmente online e em inglês, numa versão mais compacta do nosso original MBA Executivo.

No que diz respeito aos programas executivos que estão a registar mais procura, passam pelas áreas digitais. Destacaram-se, por isso, as pós-graduações em Data Science and Business Intelligence e em Digital Marketing Strategy.

Quanto aos benefícios que se obtêm com uma pós-graduação, curso de especialização ou um MBA no ISAG – EBS, são diversos, permitindo, por exemplo, "alcançar um cargo superior, uma mudança profissional e uma maior abrangência de competências".

"Na formação executiva do ISAG – EBS, é aplicado o modelo InSchool Business, que coloca os estudantes em contacto direto com as melhores práticas aplicadas no mercado, através do exemplo de empresas e profissionais de referência, em que se inclui o corpo docente. Este modelo dá uma visão abrangente da realidade do mercado, permitindo aos estudantes replicar nas suas organizações as estratégias aprendidas, gerando mais-valias", garante.

Ensino online chega a mais estudantes

À pergunta se a pandemia fez aumentar ou diminuir a procura por estes programas, Joana Seixas responde que esta crise trouxe, sem dúvida, um aumento à procura pela formação executiva da escola. O período conturbado gerado pela covid-19 provou às empresas que "a regular atualização de competências dos seus quadros é altamente necessária, inclusivamente, para tornar as organizações mais responsivas e resistentes a cenários adversos e inesperados, como o que se vive. Além disso, a pandemia acelerou o reconhecimento dos métodos de ensino online, que há muito promovíamos no ISAG-EBS e que, atualmente, nos permitem chegar a ainda mais estudantes, independentemente da sua localização."