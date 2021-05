Resposta às novas necessidades das empresas

O Instituto Superior de Entre Douro e Vouga (ISVOUGA) criou recentemente o IEE – ISVOUGA Executive Education, que agrega pós-graduações e outros cursos de curta duração. A aposta nestes programas, que se junta ao mestrado, às licenciaturas e aos CTeSP, tem criado uma dinâmica de oferta de novas formações, correspondendo às também novas necessidades das empresas no que diz respeito aos seus recursos humanos e da sociedade em geral. A instituição de ensino superior pretende ainda criar uma outra licenciatura que se insere no âmbito das preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade e, por isso, Adelina Portela, a diretora, revela-se otimista para o ano letivo 2021/2022. "A nossa expectativa é de continuar a crescer em oferta formativa de relevo e qualidade, merecendo dessa forma uma maior procura", refere Adelina Portela.

Em relação às pós-graduações do ISVOUGA, a diretora salienta o curso de Marketing Digital e e-Commerce que vai para a sua 9.ª edição. Esta pós-graduação, associada à licenciatura em Marketing, Publicidade e Relações Públicas, à organização da Conferência Marketing Digital Centro e Norte de Portugal, às Marketing Sessions e ao Internacional Journal of Marketing Communication and New Media, "confere ao ISVOUGA um papel relevante na área científica do marketing". Destaca ainda a pós-graduação em Recursos Humanos e Relações Laborais, que irá para a 3ª edição. "Tem registado grande procura, o que denota a pertinência e utilidade prática dos seus conteúdos". As duas pós-graduações supracitadas, refira-se, são as que registam maior procura na Executive Education do Instituto.

Existe ainda uma grande expectativa para o recém-criado curso de curta duração de especialização avançada em Direito do Trabalho, que funcionará online. "Pela pertinência dos temas a serem abordados, pelo enquadramento que aos mesmos não deixará de ser dado relativamente à situação de pandemia e suas consequências e sobretudo pela qualidade dos formadores, augura-se o sucesso desta iniciativa", antevê Adelina Portela.

Quanto ao mestrado em Gestão de Empresas, dá a oportunidade aos licenciados do ISVOUGA em Gestão de Empresas, Contabilidade, Marketing Publicidade e Relações Públicas, Solicitadoria e até em Engenharia de Produção Industrial de prosseguirem estudos. Mas é mais do que isso, pois está aberto a quem pretender "aprofundar os seus estudos na área da gestão, culminando com uma dissertação/estágio/projeto aplicado", o que permitirá aos mestrandos adquirir uma nova perspetiva, evoluindo da "escolástica" inicial.

O que distingue o ISVOUGA e os seus cursos executivos é o facto de ter "na sua génese uma forte ligação ao mundo empresarial, que se vem mantendo ao longo dos seus trinta anos de existência e que se materializa, entre outros, no facto de os seus docentes serem, muitos deles, daí oriundos".

Indagada se a pandemia fez aumentar ou diminuir a procura pelos programas do ISVOUGA, responde que no corrente ano letivo se registou "um aumento da procura ao nível das pós-graduações". "Não obstante a situação em que vivemos, tentamos adaptar-nos, indo ao encontro das novas e diferentes necessidades e, por isso, criámos novos cursos, de curta duração, em regime online, como é o caso do curso de especialização avançada em Direito do Trabalho."