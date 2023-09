Rumos apresenta pós-graduações em áreas emergentes das TI

As oportunidades e o êxito estão sempre do lado dos profissionais mais competentes. Foi com isto em mente que a Rumos se uniu a instituições de ensino superior para o desenvolvimento de três pós-graduações em áreas estratégicas e críticas para os negócios, dirigidas a perfis não técnicos que desempenhem funções diretas de tomada de decisão dentro das suas empresas.

Conforme sublinha Paulo Martins, head of Learning & Development, "o mercado está cada vez mais dinâmico e com uma multiplicidade de funções a surgirem, altamente especializadas". Um dinamismo que traz oportunidades e com elas "a necessidade de contratar profissionais especializados nestas áreas emergentes".





A Rumos, área da formação, em colaboração com o ISEC – Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa e a Atlântica – Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia, disponibiliza ciclos de estudos avançados que preparam os executivos "para impulsionar a sua carreira, consolidando conhecimentos em áreas críticas para as organizações".

Ao se especializarem numa área de conhecimento emergente, estes pós-graduados "tornam-se elementos catalisadores de inovação e crescimento nas suas organizações", acredita Paulo Martins.

Data Science

É neste contexto que surge a pós-graduação em Data Science. A quantidade de dados gerados pelas organizações tem vindo a crescer e, consequentemente, a necessidade de pessoas especializadas capazes de retirar valor desses dados. Quando devidamente explorados, os dados permitem a tomada de decisões estratégicas para o negócio, criação de novos produtos, oferta de serviços mais personalizados, entre muitas outras potencialidades. Esta é uma área transversal a todos os tipos de organizações e a todos os setores, sendo o seu valor reconhecido pelas vantagens que promove. Esta pós-graduação tem a duração de 162 horas, atribui 25 ECTS (European Credit Transfer System) e a próxima edição começa a 9 de novembro.

Robotic Process Automation

Por outro lado, a automação de processos "pode ter um papel muito importante na transformação do próprio negócio, ajudando a melhorar a produtividade, a reduzir e otimizar custos e a melhorar a qualidade do serviço prestado". Foi por isso mesmo que surgiu a pós-graduação em Robotic Process Automation (RPA), um programa formativo de 162 horas, com atribuição de 25 ECTS, e igualmente composto por dois ciclos de especialização: a Especialização RPA Management e a Especialização RPA Implementation.

Este programa destina-se a todos os que pretendem tirar partido desta nova capacidade estratégica de otimização de processos, habilitando a gerir equipas e projetos de automação, nas suas várias fases: preparação, implementação, exploração, programação, configuração, implementação e monitorização de robôs de automação. A próxima edição desta pós-graduação inicia a 23 de novembro.

Cyber Security & Data Protection

Segurança Informática e Proteção de Dados são outros dois temas que estão na ordem do dia, e que assumem um papel cada vez mais importante na gestão e defesa das organizações. Assim, surgiu a pós-graduação em Cyber Security & Data Protection, com a duração de 162 horas e atribuição de 25 ECTS. O programa formativo desta pós-graduação é composto por dois ciclos de especialização: Especialização Information Security Governance and Management e Especialização Information Security Operation and Support. "Esta divisão pretende tornar os alunos aptos a compreenderem os riscos, as causas de ataques e as ameaças de segurança que poderão afetar as organizações, bem como proporcionar os conhecimentos necessários para implementar um sistema de gestão de segurança, alinhado com as normas e os objetivos de negócio."