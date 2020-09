Rumos lança pós-graduação em Robotic Process Automation

A transformação digital das organizações é um processo que já não é novo mas que continua, e se manterá, premente. No âmbito desta transformação, a automação e as tecnologias inteligentes têm vindo a demonstrar uma real capacidade transformadora dos negócios e da produtividade das empresas, sendo por isso apontada como uma das grandes tendências tecnológicas dos próximos anos.

De acordo com o estudo "The Future Of Work Is Still Being Written, But Who Is Holding The Pen?", realizado pela Forrester no início de 2020, 66% das empresas, de uma amostra de 270, afirmaram que vão aumentar o investimento em robotic process automation nos próximos 12 meses.

A Rumos acaba de lançar, ao abrigo do protocolo de colaboração com o Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) de Lisboa, uma pós-graduação em Robotic Process Automation. Com o lançamento desta formação, a Rumos continua a responder a estas tendências, procurando abrir as portas à adoção das tecnologias mais relevantes para o aumento da competitividade dos profissionais e organizações portuguesas.

A formação destina-se a todos aqueles que pretendem tirar partido desta nova capacidade estratégica de otimização de processos, habilitando-se a gerir equipas e projetos de automação, nas suas várias fases de desenho, preparação, implementação e exploração, bem como a programar, configurar, implementar e monitorizar robôs de automação.

A primeira edição tem data de início marcada para 29 de outubro e poderá ser frequentada via Live Training, ou seja, formação online e em tempo real, na qual os alunos poderão interagir com os docentes através de uma sala virtual.

Esta pós-graduação conta com um corpo docente constituído por profissionais que estão no ativo a colaborar em empresas com grande reconhecimento no mercado - Pedro Correia, RPA Specialist na EDP; João Santos, RPA Process & Solution Designer na CHANEL; Hugo Pontes, head of Digitalization and Transformation no Banco Credibom; Nuno Durão, head of Automation and Process no Banco Big; Jorge Silva, vice-presidente da INOV.ORG e da IPBPM; André Andrade, RPA Developer no Millennium BCP; Francisco Jácome, manager na Deloitte; Pedro Silva, diretor na KPMG; Luís Santos, senior manager na KPMG; Pedro Murta, RPA Team Leader na Advantage Solutions; e Nuno Barreto, Big Data Lead na Xpand IT.

Ao se especializarem numa área de conhecimento emergente, os pós-graduados nas formações desenvolvidas em colaboração entre a Rumos e instituições de ensino superior tornam-se elementos catalisadores de inovação e crescimento nas suas organizações. Levam com eles as ferramentas e o conhecimento partilhado pelos docentes – que são também profissionais experientes nas áreas do conhecimento em questão e que trabalham em grandes "players" do mercado – para implementarem novas tecnologias e formas de trabalho nas organizações.

Para mais informações sobre a pós-graduação em Robotic Process Automation consulte o website da Rumos.