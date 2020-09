Fundada em 1986, a Universidade Portucalense (UPT) é uma referência no panorama do ensino superior nacional e pretende ser, igualmente, uma referência a nível internacional, não apenas na área dos graus académicos, mas também na área da formação não conferente de grau e especificamente na formação executiva. "Em verdade, o objetivo que persegue com afinco é ser uma das melhores universidades. Neste sentido, a estratégia será continuar a afirmar-se pela inovação, criatividade e antecipação", afirma Ferrão Filipe, vice-reitor da UPT.

Assim, neste momento, a UPT tem oito cursos no âmbito da formação executiva e em breve irá apresentar outras propostas inovadoras, de grande impacto e necessárias ao enfrentar dos desafios que a atual situação coloca.

A preocupação da UPT – informa Ferrão Filipe – é continuar a "intensificar a oferta, procurando inovar em termos de formatos e modelos e dinamizando formações nas várias áreas". Seja em direito, gestão, marketing, psicologia, turismo e não só. "O trabalho de equipa e a liderança nomeadamente em contextos de crise e de ameaça, assim como a componente tecnológica e digital, também estarão presentes", afiança.

A aposta é transversal, mas será que o vice-reitor gostaria de destacar algum curso da formação de executivos da UPT? "Poderia destacar, entre outros, o MBA para Gestores de PME que tem sido um verdadeiro sucesso. Aliando a componente teórica com uma forte abordagem prática, via simulações e casos reais, oferece um programa abrangente que permite consolidar conhecimentos técnicos e desenvolver competências essenciais para o sucesso das PME, nomeadamente: liderança; criatividade; resolução de problemas; gestão de conflitos; negociação entre outras. As inscrições para a próxima edição já se encontram a decorrer", informa.

Porém, mais do que um curso, o responsável gostaria de destacar a "excelência" dos formadores, a "proximidade e ligação ao tecido empresarial ou as relações e parcerias com empresas e outras instituições nacionais e internacionais". Ferrão Filipe destaca ainda: "A qualidade das nossas formações e formatações diferenciadas, assim como a disponibilidade, a flexibilidade e a criatividade para, individual ou em conjunto com os parceiros, oferecermos formação de alto nível e qualidade em programas customizados ou abertos, mais curtos ou mais longos, para responder às necessidades sentidas pelos profissionais, organizações e seus líderes. Os executivos terão que estar atentos às nossas próximas ofertas."

Questionado se os cursos para executivos na UPT vão ser em "blended learning", responde que os responsáveis da instituição estão a "refletir em novos formatos e modelos em termos da oferta futura, nomeadamente em sistema de ‘blended learning’". Seja como for, a UPT "pode continuar a trabalhar com os seus formandos no sistema de ‘blended learning’", sem quaisquer problemas afiança o professor.

Uma organização única

Por sua vez Carlos Brito, vice-reitor para Investigação e Internacionalização da UPT, diz que a sua Escola distingue-se de outras instituições de ensino superior por um conjunto de fatores que a tornam única enquanto organização e diferenciada em termos dos programas que oferece. "Em primeiro lugar, destaco a forte ligação ao meio empresarial, o que se traduz não só em conteúdos e metodologias especialmente adaptados às necessidades do mercado de trabalho, mas também num elevado índice de empregabilidade dos nossos estudantes", começa por explicar Carlos Brito e prossegue: "Em segundo lugar, a proximidade entre o corpo docente e os alunos, o que potencia imenso a aprendizagem fora da sala de aula. E refira-se a excelência do nosso campus, não apenas em termos de instalações e equipamentos, mas também pelo facto de se localizar na zona da Asprela no Porto, um dos hubs com maior concentração de conhecimento da Europa."

Quanto ao corpo docente caracteriza-se pela solidez teórica e conceptual, forte ligação à prática e ao mundo empresarial e por de metodologias de ensino-aprendizagem especialmente focadas nos alunos enquanto cocriadores de conhecimentos e de competências.