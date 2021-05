Um corpo docente único

Ter docentes de qualidade inegável e com elevada experiência em diversas áreas de gestão é uma obrigatoriedade para a Católica Porto Business School (CPBS) e um dos principais objetivos da sua formação executiva. "A preocupação central na escolha do corpo docente da formação executiva é assegurar que detém um conhecimento profundo e atualizado dos tópicos cobertos, para além das necessárias competências pedagógicas. Seguindo esse critério, o corpo docente da formação executiva inclui docentes da escola e convidados, dos quais uma percentagem muito elevada desempenha funções de gestão na indústria (industry fellows). A escola tenta diversificar o corpo docente com experiência em diferentes setores de atividade." Por outro lado, prossegue Gonçalo Faria, associate dean for Executive Education da CPBS, "a crescente especialização de conhecimento do corpo docente, obriga a escola a alargar o leque de opções, levando a uma procura contínua de potenciais docentes para novos temas e programas".

A qualidade do corpo docente é apenas um dos fatores que diferenciam a CPBS. Existem diversos outros benefícios para um gestor que decida apostar num programa da formação executiva da escola. "Os benefícios resultam das características diferenciadoras da CPBS que decorrem da nossa conceção da formação como uma experiência de aprendizagem e de vida, numa visão holística e 360° da pessoa, trabalhando soft skills em paralelo às hard skills, com enfoque nas necessidades do mundo empresarial, e proporcionando o acesso a uma rede estruturada de networking", explica Gonçalo Faria.

O associate dean for Executive Education da CPBS recorda ainda que "a excelência da proposta de valor da sua instituição é atestada pelas contínuas renovações das acreditações mais relevantes a nível nacional e internacional".

Formação customizada

A formação de executivos da CPBS oferece programas abertos e programas para empresas. Questionámos Gonçalo Faria por que motivo é importante a formação customizada para as organizações.

O responsável da escola de negócios responde que este tipo de formação permite "interpretar, de forma precisa, as suas necessidades e a partir daí alcançar objetivos de aprendizagem que um programa de formação aberta não consegue".

O enfoque nos programas customizados é a organização, tentando promover nos seus colaboradores os conhecimentos para que possam internamente desempenhar o papel de agentes de contínua melhoria e mudança. Implica um alinhamento efetivo com a organização, sendo por isso programas em que a administração de topo está bastante envolvida, é ainda assegurado.

Sobre as características diferenciadoras desta formação customizada são, no fundo, transversais a tudo o que a Católica Porto Business School faz, recorda Gonçalo Faria: acesso à excelência científica dos programas curriculares, continuamente atualizados e reforçados, a que acresce no caso da formação customizada o facto de serem desenhados para o caso concreto; acesso a modelos inovadores de ensino, com elementos de contacto presencial e online; beneficiar de políticas que maximizam o engagement dos participantes dos programas de formação, que incluem iniciativas dentro e fora do campus para potenciar o efetivo team building; beneficiar da abordagem de escola marcada por uma forte relação com o tecido empresarial; beneficiar de uma efetiva formação holística; beneficiar da crescente internacionalização da atividade da escola que se traduz numa amplitude de horizontes e referências de "boas práticas".

Sempre em sintonia com o mercado

No que diz respeito aos programas abertos, em que existe uma extensa oferta, a CPBS tem em conta "as necessidades do mercado quando desenha a oferta de programas de formação executiva aberta". "Esta oferta está organizada em grandes áreas como finanças, capital humano e liderança, gestão, marketing, gestão de operações, estratégia, fiscalidade e contabilidade. A carteira de programas abertos também inclui pós-graduações, programas setoriais, workshops e semanas internacionais", informa o associate dean.

Resistir à pandemia

A crise que vivemos há mais de um ano obrigou as instituições do ensino superior a adaptarem-se rapidamente ao digital e ao ensino à distância. Na CPBS, o balanço que se faz da formação online é "muito positivo". "Apesar de continuarmos a privilegiar o formato presencial, entendemos que existem oportunidades muito interessantes a explorar com o formato blended e 100% online. Abrem-se perspetivas muito interessantes de alargamento de públicos e de áreas de formação executiva", diz Gonçalo Faria.

Na escola foram introduzidos programas concebidos de raiz para formato 100% online, com excelente apreciação por parte dos alunos. E o objetivo é alargar essa oferta. Para 2021, a instituição continua a adaptar os programas já existentes ao formato blended, com componentes presenciais e online. A inovação e a capacidade de adaptação à mudança têm sido historicamente características estruturantes da escola, é recordado. "Efetuámos no ano de 2020 significativos investimentos em infraestruturas tecnológicas, de forma a garantir aos nossos alunos a excelência da sua experiência connosco, independentemente do formato."

Indagado se a pandemia fez aumentar ou diminuir a procura pelos programas de formação executiva da CPBS, o responsável responde que todos os programas de formação aberta estão em funcionamento e em bom ritmo, com novas propostas de programas em vista. E a escola mantém-se muito ativa na formação customizada, quer em regime presencial quer em regime online.

"A procura de forma alguma tem abrandado. Dois exemplos: o Curso Geral de Gestão está a funcionar com número de participantes próximo do nível máximo e no programa de Gestão de Saúde (Porto e Madeira) temos um número recorde de participantes. Em termos de perfil de programa, a realidade tem-nos dito que a procura de programas generalistas e tendencialmente longos (mais de 100 horas) continua a ser a dominante. Talvez decorrente do facto de a procura advir fundamentalmente de particulares", refere.