Uma formação interdisciplinar

Arquitetura e Urbanismo, Ciência e Tecnologia, Direito, Economia e Gestão, Psicologia e Educação, e Turismo, Património e Cultura. São estas as áreas de conhecimento em que a Universidade Portucalense ( UPT ) se especializou. E são as suas sinergias que a escola quer aproveitar, com o objetivo de se distinguir pela inovadora oferta interdisciplinar. Quem o diz é Marta Ferreira, coordenadora da formação executiva da UPT.

"A formação executiva da Universidade Portucalense assume lugar de destaque pela elevada qualidade de programas que oferece ao mercado, que permitem aos profissionais adquirirem competências e aprofundarem os seus conhecimentos, melhorando o seu desempenho profissional e pessoal." Com uma oferta que vai de programas intensivos, passando por programas de preparação para exames de admissão, até cursos como pós-graduações e o MBA Executivo, Marta Ferreira destaca programas na área do Direito com cursos com dezenas de edições, como o de Preparação para Admissão ao Centro de Estudos Judiciários, e novos programas apresentados todos os anos, desenhados consoante as alterações da legislação.





Na Tecnologia, a Universidade Portucalense conta com um Programa de Ciência de Dados e, na área do Turismo, Património e Cultura, com programas de Escanção e Mercado Global de Vinhos e de Gastronomia. Na Economia e Gestão, Marta Ferreira refere o MBA Executivo, reformulado e com uma nova abordagem aos mercados internacionais.





"Temos uma formação executiva de qualidade, diferenciadora e assente na inovação, com uma equipa multidisciplinar que permite antecipar as necessidades do mercado e responder de forma célere. O elevado número de parcerias com empresas e organizações é um elemento basilar da formação executiva e permite-nos auscultar o mercado de forma ativa e obter o seu reconhecimento", assegura a Coordenadora Executiva, acrescentando: "Valorizamos o pensamento crítico, os conhecimentos técnicos, as competências comportamentais como a liderança, e estimulamos a criatividade, dotando os nossos estudantes de ferramentas que lhes permitem pôr em prática soluções para os desafios diários."





São também vários os programas desenhados a pensar nas empresas, com a formação customizada a assumir cada vez mais um lugar de destaque. "Temos formações com diferentes formatos. É essencial que as empresas sintam que os seus colaboradores adquiriram competências que lhes permitem ser mais competitivos no mercado."