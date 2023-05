Uma formação plural

"A nossa missão é promover uma sociedade melhor, através de soluções de aprendizagem que desenvolvem pessoas, executivos e organizações", afirma Filipa Cristóvão, diretora do ISEG Executive Education. Filipa Cristóvão, diretora do ISEG – Executive Education

"O nosso portfólio é uma extensão desta missão, com as principais áreas da Gestão, das Finanças ao Marketing, passando pela Estratégia e Gestão de Pessoas, assim como pelas dimensões que impactam o mundo atualmente e moldarão o nosso futuro, como a Sustentabilidade, Data Science e Inteligência Artificial. Somos parceiros de lifelong learning que se focam em desenvolver programas, de inscrição aberta ou customizados, que promovem reflexão, aquisição de novas competências e, acima de tudo, impacto, através de uma transformação de mindset".

Com uma aposta constante na diversificação (este ano haverá novos conteúdos sobre temas como Estratégias de Aprendizagem de Adultos e Neurociência da Aprendizagem) e novas metodologias nos programas, Filipa Cristóvão refere que os cursos propostos pelo ISEG – Executive Education resultam de uma auscultação constante do mercado, que permite compreender as necessidades dos executivos e empresas e antecipar tendências. Como exemplo, a docente salienta terem lançado há mais de dez anos a primeira Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade, terem sido pioneiros num programa em Finanças Sustentáveis e estarem na dianteira do Big Data e Inteligência Artificial aplicada à Gestão, com uma Pós-Graduação em Data Science & Business Analytics, em parceria com a Microsoft, e a Pós-Graduação em Applied Artificial Intelligence & Machine Learning, em parceria com a Amazon Web Services e a Devoteam. A professora destaca ainda a Pós-Graduação em Análise Financeira, a Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária e a Pós-Graduação em Gestão Empresarial, "programas importantes, reconhecidos internacionalmente, que fazem parte da história e futuro do ISEG, por serem estruturantes e de grande valorização pelo mercado".

É esta pluralidade, diz Filipa Cristóvão, que distingue o ISEG Executive Education. "É um elemento diferenciador, sentido e vivido por todos no campus. Acreditamos no poder das múltiplas visões, opiniões e vivências para criar experiências de formação transformadoras onde os participantes, além de conhecimento e ferramentas, adquirem novas perspetivas do mundo e negócio, para desenvolverem um mindset mais rico, ágil e capaz de promover inovação". As pedras basilares dos programas de estudos da escola passam, de resto, por aí: "Queremos promover aprendizagem com impacto nas pessoas e empresas, promovendo a transformação do mindset com resultados tangíveis nas carreiras dos participantes e nos negócios das empresas". Para o fazerem, apostam em metodologias que permitem encontrar "o equilíbrio entre a teoria, a prática e a experiência real".

Com programas dirigidos tanto a recém-licenciados como a líderes de topo, o ISEG propõe desde pós-graduações procuradas por profissionais em início de carreira, a programas executivos de curta duração destinados a profissionais com uma experiência considerável, até a um programa feito em parceria com a Columbia Business School, o Strategic Leadership Program – unicamente destinado a C-Level – com uma experiência que se divide entre Lisboa e Nova Iorque.

Por tudo isto, os seus cursos são não só procurados por profissionais como por empresas, quer formações customizadas, que dão resposta a necessidades especificas da empresas e seus participantes, quer cursos de inscrição aberta, mais indicados quando o grupo de colaboradores a formar é mais pequeno. Para os mais diferentes casos e objetivos, há uma proposta no ISEG.

Internacionalização: uma aposta da escola

Filipa Cristóvão, que salienta que "as Escolas de Negócios portuguesas estão entre as melhores do mundo, segundo comprovam os rankings do Financial Times, sendo Portugal o 3.º país do mundo com mais escolas nos rankings", aponta a internacionalização como "uma aposta da escola, um fator de crescimento e de rigor" para os seus programas. "Afinal, o mercado de formação de executivos é crescentemente global e não se limita aos players locais e nacionais. Nesse sentido, desenvolvemos novas parcerias com várias escolas na Europa, Brasil, PALOP e na América do Norte - a mais mediática de todas será a parceria com a Columbia Business School, a escola de gestão n.º 1 do mundo".

Continuar atentos ao mercado para que os seus programas continuem relevantes e a responder diretamente aos desafios das pessoas e organizações, é um dos principais desafios para o próximo ano letivo. Até porque, como salienta Filipa Cristóvão, "a aposta no lifelong learning não é atualmente uma vantagem, mas um imperativo para que os profissionais se mantenham relevantes no mercado de trabalho".