Uma instituição ímpar

O ISEG foi a primeira Universidade de Economia e Gestão em Portugal, e “tem o maior e mais completo corpo docente de gestão em Portugal”, afirma Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education. A sua formação executiva é “única”, com um equilíbrio perfeito entre as valências da academia e do mercado, criando programas que promovem a transformação nos participantes, através de metodologias ativas e orientadas para as necessidades dos executivos e empresas.





Instituição marcada pelo dinamismo, estão sempre a surgir novidades nos programas do ISEG Executive Education. É o caso das pós-graduações em formato blended learning (Gestão Empresarial; Data Science & Business Analytics; Applied Artificial Intelligence & Machine Learning), que “estão cada vez mais consolidadas, permitindo a pessoas de diversas geografias participarem num perfil de programa mais longo e estruturante, em que o ISEG Executive Education é uma referência nacional”.



Nos programas executivos de curta duração são destacados um conjunto de programas em recursos humanos que foram criados, com as áreas core da função para o futuro, a contínua aposta na gestão, estratégia e inovação, assim como uma oferta forte e reconhecida no digital e sustentabilidade.





De facto, como nos é explicado, nos programas para executivos do ISEG estão neste momento a destacar-se a sustentabilidade com uma elevada procura e excelente feedback, mas as áreas core da gestão, das finanças ao marketing, passando pelo data science e digital, continuam a ter muita procura e reconhecimento.

"Fomos uma escola pioneira quando lançámos uma pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade, há dez anos, quando o tema ainda não tinha o reconhecimento dos dias de hoje." Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education



Esta grande procura não surpreende: “A sustentabilidade deve-se a termos sido uma escola pioneira quando lançámos uma pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade, há dez anos, quando o tema ainda não tinha o reconhecimento dos dias de hoje, assim como inovámos novamente ao sermos a primeira escola a lançar um programa sobre Finanças Sustentáveis, perfeitamente alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com o Green Deal.” Nas áreas da gestão, finanças e big data é um reconhecimento do que “são as valências do ISEG, assim como das metodologias utilizadas para uma aplicabilidade prática imediata dos participantes”.





Uma escola vanguardista

Sobre os grandes desafios da atualidade para a formação para executivos e de que forma o ISEG Executive Education responde a esses desafios, Luís Cardoso explica que passa por estar “sempre a antecipar as tendências e necessidades do mercado, construindo programas que sejam um apoio ao desenvolvimento das pessoas e economia”. “Sermos vanguardistas e promover a transformação de mindsets que um mundo volátil exige das organizações e profissionais. Em relação aos formatos, somos agnósticos e capazes de entregar formação de qualidade em qualquer um deles.”