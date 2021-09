A premissa de inovação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa) assenta no contributo holístico das ciências sociais e políticas, reconhecendo que, quando o mundo nos surpreende, aperfeiçoamos respostas com melhores competências. A oferta multidisciplinar atrai cada vez mais alunos internacionais e o ISCSP-ULisboa é assumido como uma marca de qualidade na capacitação do capital humano, reconhecido pela forte atratividade na relação "investimento, qualidade e conhecimento adquirido" pelas organizações que financiam os seus colaboradores.

Nos últimos anos, a aposta institucional tem-se orientado no sentido de valorização da oferta pós-graduada, a área de ensino de excelência para profissionais. O Instituto de Estudos Pós-Graduados (IEPG) do ISCSP-ULisboa, em concreto, tem como missão corresponder ao requisito de aquisição de competências para lidar com novos desafios. Nesse sentido, o IEPG inova e reforça a sua oferta anualmente, preparando um conjunto de cursos que abrangem as áreas de ensino e investigação das ciências sociais e políticas. O objetivo é fazer a ponte direta com os setores profissionais, procurando responder aos desafios de formação colocados em termos da procura avançada e especializada, e desenhar cursos inovadores que possam desenvolver as competências dos formandos em áreas emergentes.

Para o ano letivo de 2021-2022, a oferta educativa do IEPG abrange 21 cursos de pós-graduação, nas áreas científicas de Administração e Políticas Públicas; Estudos Políticos e Estratégicos; Estudos Sociais; Gestão de Recursos Humanos; Sociedade, Cultura e Media.

As apostas do próximo ano

Os cursos Gestão de Pessoas na Saúde; Governação e Desenvolvimento Regional e Local; e Deficiência, Cidadania e Inclusão Social são as novas apostas do ISCSP-IEPG para o próximo ano.

Os cursos do ISCSP-IEPG providenciam ainda oportunidades de contacto com especialistas das diferentes áreas, nas conferências e aulas abertas realizadas para todos os estudantes do ISCSP, mas também em ocasiões especialmente desenhadas para os participantes nas pós-graduações das edições em curso ou de edições anteriores, incentivando o contacto com o ISCSP e as suas atividades. Também em tempos pandémicos essas iniciativas prosseguiram, ainda que ajustadas às condições necessárias para a sua realização, pela opção de realização por videoconferência ou, em alguns casos, em auditório de dimensão adequada ao número de participantes. O desafio destes dois últimos anos letivos "saldou-se pela aquisição de novas competências, por docentes e alunos, mas também pela aquisição e instalação de equipamentos que permitem a interação à distância". Ainda assim, o instituto mantém a sua natureza de instituição de ensino superior que atua em regime presencial, aquele para o qual está acreditado pelas agências que o avaliam.

Para um quadro de qualidade contribuem ainda os Prémios de Mérito que o ISCSP, com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, atribui a alunos de excelência de cada curso que queiram prosseguir estudos para mestrado. A atenção individual que cada participante merece, "a qualidade do ensino providenciado e a realização dos objetivos que trazem os alunos ao campus da Ajuda" orientam todo o trabalho.





