Uma referência na área das tecnologias de informação

A formação executiva do ISTEC Lisboa está intimamente ligada ao mercado de trabalho e aos dias que correm. Na realidade, como instituição de ensino superior especializada na área das tecnologias de informação, "é necessária a constante atualização dos conteúdos programáticos", segundo explica Carlos Cardeira, secretário-geral adjunto do ISTEC.

A instituição forma os profissionais que as empresas necessitam na área das tecnologias de informação, tendo em conta "as necessidades reais das empresas, isto é, os planos de estudos dos diferentes cursos refletem os conhecimentos e as competências de que o mundo empresarial reclama".

Nesse sentido, o ISTEC Lisboa dispõe de cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados e pós-graduações. Todos os cursos são na área das tecnologias de informação: Engenharia Informática, Engenharia Multimédia, Engenharia de Redes, Redes e Comunicações, Cibersegurança, Desenvolvimento de Software, Robótica e Inteligência Artificial, Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Multimédia e Design.

Oferta concreta

O mestrado em Informática, integrado no portefólio do ISTEC, conta com dois ramos, um ramo de computação em nuvem "único no mercado" e outro ramo de Dispositivos Móveis e Multimédia. Deste modo, e tratando-se de uma área que se revela um motor de desenvolvimento nas economias mais avançadas, "procura-se potenciar o desenvolvimento tecnológico e a inovação das empresas e organizações através da qualificação/requalificação avançada dos seus quadros e agentes", segundo diz o secretário-geral adjunto do ISTEC.

E quais podem ser, para os executivos, as vantagens de frequentar a pós-graduação Virtualização e Cloud Computing? A explicação é de Carlos Cardeira: "A pós-graduação em Virtualização e Cloud Computing é lecionada de forma 100% online. Este curso tem no seu currículo praticamente tudo sobre computação em nuvem que atualmente o mercado procura, desenvolvendo tecnologias de virtualização Microsoft e VMWare e aprofundando o funcionamento e orquestração do Microsoft System Center e do VCenter." Trata-se de uma pós-graduação que desenvolve ainda as tecnologias do Azure em todas as suas componentes e ensina o funcionamento de computação em nuvem a nível de Public Cloud, Private Cloud e Hybrid Cloud.



Formação ao longo da vida

A oferta de formação ao longo da vida, do ISTEC, tem em conta a sua capacidade de reconhecer desde logo "a importância da variedade de oferta de formação, não apenas relativamente às diferentes áreas das tecnologias de informação, mas também – e principalmente – tendo em conta públicos-alvo heterogéneos, quer em género, quer em escalão etário, sempre com o objetivo de satisfazer as necessidades individuais de formação e progressão de carreira". A instituição considera que "a formação, na atualidade, se deve assumir como contínua e que as instituições de ensino superior têm de ser multigeracionais, permitindo a um público adulto mudar de carreira ou de área profissional".

Neste sentido, o ISTEC Lisboa, organiza a formação ao longo da vida de duas formas diferentes. Começa, desde logo, por oferecer microcredenciais na área das tecnologias da informação, que se organizam sob a forma de uma ou duas unidades curriculares. Esta formação ocorre em áreas de grande atualização, como por exemplo Programação, Ciência de Dados, Cibersegurança, Inteligência Artificial, Gamificação, Computação em Nuvem, Jogos e Realidade Virtual, Laboratório de Fotografia, Laboratório de Vídeo, Laboratório de Som e Design Gráfico. Carlos Cardeira explica que esta formação se destina a adultos que exercem atividade profissional na área das tecnologias da informação "e necessitam de atualizar o seu quadro de conhecimentos e competências".

Por outro lado, o ISTEC contempla ainda um mestrado em Informática e a pós-graduação em Virtualização e Cloud Computing. Trata-se de formações "altamente especializadas e que o mercado muito valoriza". Neste caso, destinam-se não só àqueles que terminaram o seu curso de licenciatura, "mas também aos adultos que necessitam de atualizar e adquirir novos conhecimentos nessas áreas".

Todas as empresas que tem protocolos com o ISTEC Lisboa, cerca de trezentas, têm a possibilidade de colocar os seus colaboradores neste tipo de formações.

Nasce um novo curso técnico superior profissional



A pensar no futuro, o ISTEC tem vindo a preparar oferta adequada às necessidades do mercado. Carlos Cardeira adianta que, neste ano letivo de 2023/2024, está prevista a criação de um novo curso técnico superior profissional em Robótica e Inteligência Artificial e duas novas licenciaturas: são elas a licenciatura em Engenharia de Redes e Segurança Informática e a licenciatura em Ciência e Visualização de Dados. Os cursos referidos "tiveram a auscultação prévia das empresas que integram o mercado de trabalho" sendo que todos os cursos são lecionados em regime diurno ou pós-laboral.