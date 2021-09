UPT passa com nota alta esta prova

A UPT, como universidade que é de referência ao nível do ensino superior, encontra-se permanentemente sujeita a ameaças de vária ordem que tem sabido e sido capaz, até hoje, de transformar em desafios a vencer. Ferrão Filipe, vice-reitor da UPT, explica que em grande medida estes processos têm sido o motor de força, vontade e dedicação com que todo o universo UPT, desde docentes, estudantes, colaboradores, órgãos de gestão e empresas, tem sabido enfrentar essas ameaças e sido capaz de as transformar em oportunidades de afirmação de novos modelos, processos, interações e sucessos.

Assim, as ameaças decorrentes desta pandemia mundial que nos assolou não são nem serão exceção. A não ser que, pela sua dimensão e extensão no tempo, se tornou mais desafiante e obrigou a reunir energias e esforços, pondo à prova as capacidades e competências de todos os atores no sentido da instituição, como entidade única, conseguir estar na vanguarda das soluções e da boa prossecução dos seus objetivos enquanto agente formador de profissionais e futuros profissionais. Estes serão capazes de transformar as atuais e possíveis novas ameaças em desafios a serem vencidos e oportunidades de crescimento e realização pessoal e profissional.

Em paralelo e na retaguarda de toda a ação, porque não é suficiente o envolvimento das pessoas, tem-se revelado importante a presença de uma estratégia que tem sido e continuará a ser a afirmação pela inovação, criatividade e antecipação. Assim como a afirmação como uma universidade em interação permanente com o mundo, local, nacional e internacional, levando para o seu interior e exterior o conhecimento que vai construindo e a visão e ação que pretende contribuir para a identificação e solução de problemas e o apoio e a solidariedade com a comunidade próxima, mas também distante, ajudando a resolver as crises e as ameaças das empresas e das pessoas. É ser uma universidade formadora de profissionais e técnicos altamente competentes e cidadãos responsáveis enquanto seres humanos e sociais. Esta é a Universidade Portucalense. E se o afirmado é real ao nível do ensino superior conferente de grau, o mesmo pode dizer-se ao nível da formação de executivos, capítulo em que a Universidade pretende ser, igualmente, uma referência.

Uma universidade sempre a pensar em alternativas

Não foi esta pandemia que obrigou a UPT a repensar o modelo de ensino/aprendizagem. Há muito que a universidade se questionava sobre a validade dos modelos existentes e ensaiava alternativas que foram sendo introduzidas nos diversos momentos de formação, com ênfase especial na formação para executivos.

O vice-reitor da UPT afirma que as sessões de formação não têm de ser exclusivamente numa sala de aula. As ações da UPT ocorrem em sala, mas também em empresas, museus, quintas, no jardim do campus, no parque da cidade, em centros comerciais e até em plena serra do interior do país. E então são contadas histórias... e essas nunca se esquecerão... as tecnologias evoluem, as técnicas também, assim como os "modos de fazer", e as mais antigas vão sendo postas de lado e algum tempo depois já ninguém lembra! As histórias quais metáforas para o saber, o saber-fazer e o saber ser... para a vida... não esquecem...

É certo que com as restrições impostas pela pandemia a universidade foi obrigada, de uma forma mais drástica e rápida, a adequar os modelos nomeadamente pelo recurso a tecnologias e plataformas e, logo, a técnicas de comunicação necessárias à sua eficácia. Foi um desafio... um desafio vencido. Assistiu-se a um envolvimento total por parte de todos os atores e em poucos dias toda a formação presencial passou a ter lugar à distância com total sucesso.

O maior desafio foi e continua a ser colocado pelas próprias empresas e pelos profissionais. Também aqui a pandemia os confrontou com a necessidade de grandes mudanças no contexto organizacional e na formatação e gestão dos processos, dos trabalhos e dos próprios trabalhadores. Neste sentido assistiu-se e assiste-se a uma pressão e procura de formação para executivos em áreas em que, apesar de já existir oferta, nunca tinha acontecido o seu integral reconhecimento como áreas fundamentais para o sucesso. Uma destas áreas é sem dúvida a da liderança e uma outra a da comunicação e do comportamento do consumidor online. Em paralelo, os executivos e as organizações perceberam que não chega o saber e o saber-fazer. O saber ser é fundamental... e aqui muito há a trabalhar e a incluir na formação dedicada a todos os estudantes e profissionais e no imediato e em especial aos executivos...

Cursos de sucesso

Um dos grandes exemplos de excelente resposta da UPT é o MBA para Gestores de PME, que tem sido um verdadeiro sucesso. Aliando a componente teórica com uma forte abordagem prática e experiencial, via simulações e casos reais, oferece um programa abrangente que consolida conhecimentos técnicos e desenvolve competências essenciais para o sucesso das PME, nomeadamente: liderança; criatividade; resolução de problemas; gestão de conflitos; negociação, entre outras. Em modelo híbrido e com uma componente tutorial virtual personalizada, promove-se o conjunto de competências profissionais e pessoais necessárias ao bom e eficaz desempenho e resposta dos executivos nos seus novos desafios.

Ferrão Filipe aponta outros exemplos de sucesso, como a pós-graduação em Coaching e Mentoring: Desenvolvimento do Potencial Humano, que num curto espaço de tempo já vai na sua 5ª edição. Ou o short master em Direito do Consumidor. O curso breve em Insolvência e Recuperação de Empresas. O Lean Management. Ou ainda o master em Gestão de Vida, que trabalha os processos de construção de equipas, os processos de tomada de decisão, a liderança, a negociação, a autoestima, o aceitar e o correr desafios e riscos, a gestão em ambientes e situações de incerteza, o autocontrolo, o conhecimento de si próprio em contexto de ação e a criatividade.