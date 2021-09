Várias novidades nas pós-graduações

À semelhança do que tem acontecido nos outros anos, a Coimbra Business School | ISCAC lança este ano novas pós-graduações (PG), concebidas "com" e "destinadas" às partes interessadas. "A estratégia de diferenciação obriga-nos a ser proativos e estar constantemente em busca de novas formações. Também de acordo com as sugestões auscultadas são realizadas reestruturações ou ajustamentos às PG existentes, numa política de melhoria contínua", começa por dizer Georgina Morais, vice-presidente da Coimbra Business School | ISCAC. Assim, a CBS Executive terá três novas PG para iniciar em 2021 e duas bastante reestruturadas. Existem outras em fase de conceção para iniciar em janeiro de 2022. A nível de cursos breves, haverá novidades sobretudo na área do digital, como por exemplo Web Analytics, Power BI, Marketing Digital, entre outros, e ainda na área da gestão pública e privada.

Questionada se gostaria de destacar alguma pós-graduação, Georgina Morais aponta a de E-commerce Marketing & Strategy, concebida em parceria com a ANJE, e que se destina "a um público específico e ao reforço da descentralização, uma vez que vai ser lecionada em Coimbra e no Porto". A de Customer Care foi concebida para um nicho de mercado que carece de uma profissionalização, com o objetivo de apoiar o crescimento dos profissionais de Customer Care, tendo como parceiros a APCC e a AproCS. A PG de Engenharia Financeira e Finanças é uma formação nova alinhada com a certificação CFA.

A responsável do ISCAC destaca igualmente a PG de Gestão de Projetos e a de Sustentabilidade e Economia Verde, que foram profundamente reestruturadas, estando agora a de Gestão de Projetos alinhada com a certificação IPMA e em parceria com a APOGEP e a de Sustentabilidade com a parceria da CIM Região Centro.

Uma grande oferta na formação executiva

No que diz respeito aos programas mais procurados na instituição são de um modo geral todos, pois existe "um vasto leque de formação executiva (pós-graduações, MBA, cursos breves e formação in loco) que abrange vários setores de atividade, tais como PME, setor público, saúde, social, educação, desporto, música, financeiro, segurador e do mar".

Georgina Morais explica que existem PG mais procuradas num ano do que em outro, permitindo uma rotação e otimizando dos recursos disponíveis. Por exemplo, as PG da área da Gestão e da Mediação Imobiliária, Gestão de Pessoas, Branding Territorial, Marketing Digital, Cibersegurança registaram um aumento da procura. No entanto, outras têm mantido a procura, tais como Contabilidade e Fiscalidade, Gestão de PME, Gestão Empresarial da Saúde, Direção Comercial e Vendas, Auditoria Risco e Controlo de SI, Marketing & Sales Intelligence, Gestão de Fraude e Sistemas Integrados de Gestão.

MBA novos

Em relação aos MBA, a vice-presidente do ISCAC realça o novo MBA Global Wine Business, pela "importância do setor e face às suas necessidades de formação, quer nacional quer internacional". Quanto ao novo MBA – How to be a Game Changer –, destaca-se pela "sua diferenciação, uma vez que as próprias unidades curriculares são perguntas para as quais os alunos procurarão respostas, sobretudo através de estudos de casos". É referido ainda o MBA transatlântico de Auditoria Interna, que irá para a 11ª edição, pela sua forte componente internacional e pelo sucesso que se tem registado, devido às peculiaridades do programa.

Contudo, o ISCAC oferece outros na área social, gestão de pessoas, mediação de seguros, entre outros.

Qualidade e reconhecimento na formação à medida

Indagada sobre a formação à medida da sua escola, Georgina Morais conta que é muito procurada por causa da sua qualidade e capacidade de responder às solicitações das diversas entidades.

Esta formação centra-se sobretudo nas áreas da gestão, contabilidade, SNC-AP, fiscalidade, auditoria, logística, avaliação de desempenho, liderança, marketing digital, Excel, contratação pública, legislação laboral, entre outras. "Por exemplo, terminámos recentemente uma formação à medida para colaboradores do Grupo EDP em ‘Fiscalidade na Ótica da Produção de Energia’, bem como a ‘Gestão Financeira Autárquica’ para o Ministério das Finanças de Angola, destinada a todos os delegados provinciais."





Proximidade com todos

A notoriedade do ISCAC e nomeadamente da CBSE é suportada pela excelência da "proximidade" com alunos, parceiros, docentes e outras entidades públicas e privadas. A flexibilidade, sustentada em sistemas e procedimentos ágeis, permite a celeridade da resposta que o mercado exige.





A instituição, prossegue Georgina Morais, distingue-se igualmente pela relação "qualidade/preço". "A excelência do corpo docente tem sido distintiva na partilha de soluções para os problemas dos formandos, bem como a formação/ação com a elaboração de projetos aplicados às entidades. A formação descentralizada e em contexto real empresarial, tal como a PG de Economia e Gestão Industrial, é diferenciadora. A diversificada carteira de formações tem permitido manter uma relação continuada na formação ao longo da vida."





Face ao supracitado, é normal que as expectativas dos responsáveis do ISCAC para 2021/2022 sejam boas. Georgina Morais explica que num cenário de retoma e recuperação da economia, o foco irá estar "nas competências das pessoas, quer na sua atualização, requalificação ou na reconversão profissional". "A CBSE possui recursos materiais e humanos conceituados e disponíveis para acomodar estas expectativas, com toda a formação executiva oferecida em regime b-learning (misto de presencial e simultaneamente online)."