DS 7: viaturas destinadas a executivos

Marca francesa originária da sua capital, Paris, a DS foi fundada no dia 1 de Junho de 2014 e tem como ambição encarnar o savoir-faire do luxo francês no automóvel. Apoiando-se no seu excepcional legado e na sua filosofia avant-garde, a marca perpetua os valores de inovação e distinção herdados do DS de 1955. O DS 7 Crossback, o inovador SUV com assinatura Paris, inaugurou a segunda geração de modelos DS. Empenhada nos automóveis híbridos e eléctricos de elevada performance, a marca irá lançar, a partir já do próximo ano, o DS 7 Crossback E-Tense 4x4, o híbrido segundo a DS, e o DS 3 Crossback E-Tense 100% eléctrico. Mas já lá vamos…

Concebida para clientes que buscam uma expressão pessoal, a marca propõe automóveis que se distinguem por "um estilo avant-garde, pelo requinte nos mais pequenos detalhes, pela tecnologia avançada e tranquilidade dinâmica", explica António Santos, director da PSA Retail Portugal.

O espaço DS Store Lisboa – prossegue – mostra o melhor do luxo francês no sector automóvel, na área metropolitana da capital, situado na movimentada zona comercial de Carnaxide. "Este local exclusivo espelha o conceito de boutiques DS, que têm vindo a ser implantadas nas principais cidades do mundo", conta.

No que diz respeito especificamente ao sector das frotas, aos clientes empresa, a oferta assente no modelo DS 7 tem "condições para viaturas destinadas a executivos, sobretudo com soluções de financiamento em que se destaca o produto renting adaptado a cada situação". "Com motorizações gasolina e diesel de acordo com as normas Euro 6, quer nas motorizações 1.5 como 2.0 já adaptadas às novas exigências ambientais, podemos apresentar uma competitividade de preço muito forte para o mercado português, sobretudo pela riqueza de equipamento incluída nos modelos", refere António Santos.

O director da PSA Retail Portugal destaca ainda a oferta de serviços Após Venda, nos quais se disponibiliza o serviço DS Vallet, que consiste na "recolha e restituição da viatura ao domicílio bastante apreciado por executivos com uma agenda muito preenchida e consequentemente pouco tempo disponível para deslocações".

Carros eléctricos ou híbridos plug-in

Sobre a estratégia da marca para ter carros eléctricos ou híbridos plug-in, António Santos explica que a marca premium do grupo, a DS, anunciou seis novos modelos a lançar nos próximos anos. Nessa estratégia, a electrificação é claramente uma prioridade na DS. "A partir do próximo ano, todos os nossos modelos vão ter uma versão eléctrica ou híbrida. O DS 3 Crossback será o primeiro eléctrico de nova geração do Groupe PSA e o DS 7 Crossback E-Tense 4x4 vai ser o primeiro híbrido plug-in", conta, acrescentando que a marca decidiu seguir a electrificação por dois motivos: "Em primeiro lugar, as nossas versões electrificadas serão sempre as topo de gama, com grande prazer de condução e performances elevadas, mantendo as zero emissões. A segunda razão é que a electrificação vai ser chave para uma mobilidade sem restrições. E nós dirigimo-nos a clientes premium que não querem ser confrontados com nenhum tipo de restrições."

Recorde-se que o DS 3 Crossback 100% eléctrico vai ser lançado em 2019. "Será o primeiro da ofensiva eléctrica da DS e do grupo. O DS 3 Crossback vai alargar os horizontes dos automóveis no seu segmento. Não apenas em matéria de estilo e requinte, mas também com muitas inovações técnicas exclusivas que são verdadeiramente espectaculares. Uma delas é o potente motor 100% eléctrico, no qual se destacam os 300 km de autonomia (ciclo WLTP, norma 2019), que correspondem a 450 km (ciclo NEDC), e a capacidade de carregar 80% da bateria em 30 minutos."