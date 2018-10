Híbridos e eléctricos a andar, mas devagar

Políticas ecológicas ainda longe do ideal

As pessoas revelam cada vez mais consciência ecológica. As empresas também demonstram esta preocupação, mas o factor economicista continua a ter muito peso na altura de tomar decisões. Um estudo internacional da Mercer sobre a política automóvel nas empresas, designado "Company Cars Policy Survey 2017", demonstra que 87% das organizações em Portugal não promovem a utilização de transportes públicos junto dos seus colaboradores, seja com subsídios ou outro tipo de compensação. E 81% das empresas nacionais não promovem a utilização de outros transportes, como a bicicleta.