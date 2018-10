Nissan reforça equipa para ficar mais perto das empresas

A Nissan quer ser um "player" cada vez mais forte e a ter em conta no mercado das frotas automóveis, por isso, tem dado passos nessa direcção. A estrutura do construtor japonês tem oferta específica para o sector e procura dinamizar a sua rede de concessionários, oferecendo "mais competência, mais produtos e melhores condições financeiras". "Internamente, reforçámos a nossa equipa de frotas para trabalharmos mais junto das empresas, bem como da nossa rede de concessionários e das equipas de comerciais dos nossos business centres", começa por explicar Pedro Teles, responsável de Frotas da Nissan Portugal.

Um dos pilares da estratégia para as frotas e para o crescimento da marca neste canal de negócio foi a implementação dos business centres na rede de concessionários Nissan, reforça e prossegue: "A nível de soluções financeiras, desenvolvemos uma oferta muito competitiva para cada necessidade das empresas, desde o crédito tradicional até ao aluguer operacional. A nível de serviços, temos disponíveis contratos de manutenção e extensões de garantia para empresas, horários alargados nas recepções de oficina e oferecemos cinco anos de garantia em toda a nossa gama de VCL Nissan."

Hoje, os Nissan Business Centres na rede de concessionários da marca já representam 80% do volume total de vendas a frotas, conta o responsável. "Dispomos de dez destas unidades de negócio em Portugal, com equipas comerciais específicas e especializadas nas vendas a empresas, com marketing direccionado para este canal, com planos de acção adequados, horários diferenciados e ajustados a cada região do país", assegura, acrescentando que o segmento das PME é uma das prioridades para a Nissan em Portugal. Até porque as empresas, de um modo geral, estão novamente a investir nos seus negócios e na renovação das suas frotas. Neste sentido, a Nissan quer "aproveitar este bom momento" para expandir as suas vendas nas empresas.

O Qashqai

O produto com mais procura e apetência por parte dos clientes tem sido o Qashqai, "um verdadeiro sucesso em todos os canais de vendas", realça Pedro Teles. Desde muito cedo, recorda, o modelo conquistou uma quota importante no mercado empresarial. No último ano, as vendas do Qashqai no canal de empresas, excluindo rent-a-car, representaram "54% do volume total de vendas, superando as 3.000 unidades". "Apesar de termos cada vez mais concorrência e de esta estar cada vez mais agressiva, o Qashqai continua a ser uma verdadeira referência no sector empresarial. Sempre que conseguimos encaixar o Qashqai numa grelha em que a decisão cabe ao utilizador, sabemos que será um sucesso garantido", afiança.

Quanto aos clientes que procuram uma alternativa aos motores convencionais, com uma responsabilidade social e um compromisso ambiental, o responsável da marca aponta os veículos eléctricos, LEAF e e-NV200. "Recentemente, lançámos também o novo Nissan Micra. Um produto com todos os atributos necessários para entrar no ‘core’ do segmento B e ajustado às necessidades das empresas. Com motorizações diesel e gasolina, um nível de equipamento diversificado, baixos consumos e muito atractivo em termos de design e preço, consideramos ter a solução para todas as necessidades."