O “peso” do LEAF

Cerca de 60% das vendas do LEAF têm como origem vendas a empresas, diz Pedro Teles. Com o LEAF antigo, as vendas a empresas estavam a melhorar significativamente ano após ano. Desde que a Nissan fez a pré-apresentação do novo LEAF aos seus principais clientes frotistas, no final do ano passado, a receptividade tem superado as melhores expectativas da marca. "Sem campanhas de comunicação", destaca. "Com o novo LEAF e uma autonomia significativamente melhor (378 km NEDC), já estamos a sentir um claro e forte crescimento no interesse das empresas e nas vendas."

No que diz respeito a custos de manutenção e utilização, o que podem os clientes esperar do novo LEAF? Os custos são significativamente mais baixos do que para um veículo a combustão ou híbrido. E Pedro Teles passa a explicar: "Consumo de cerca de 1,5€ em 100 km, se se tiver em consideração uma tarifa bi-horária. Num veículo a combustão gasta-se cerca de 6 a 7€ em 100 km, nas viaturas com consumos mais reduzidos."

A manutenção também é "inferior" à de um veículo a combustão ou híbrido. Ao contrário dos carros convencionais, com motor de combustão interna, os eléctricos têm uma manutenção muito reduzida, não usando óleos do motor, nem filtros, nem correias. Acresce que "na maioria das vezes a travagem é efectuada pelo motor para recarregar as baterias, não desgastando tanto as pastilhas dos travões e, ao circularem quase sempre nas cidades e a velocidades baixas, os seus pneus também duram muito mais".

Segundo relatos de taxistas que utilizam carros eléctricos, a manutenção destes é "inferior a 100€ anuais". A manutenção anual de um LEAF preconizada pela marca "tem um valor aproximado de 70€".