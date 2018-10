Renault pretende cobrir todos os segmentos do mercado

Oferta de serviços da marca em conjunto com a filial financeira RCI Bank and Services tem o objectivo de satisfazer todas as necessidades e exigências dos clientes de frotas.

A Renault é a marca automóvel que mais vende em Portugal. Está há duas décadas na liderança do mercado nacional. O icónico Renault Clio, o Mégane ou o Captur, entre outros modelos, garantem o sucesso do construtor francês que tanto agrada aos portugueses. Sem surpresas, a Renault possui na sua organização uma estrutura específica, de primeira linha, vocacionada apenas para os clientes de frotas.

"Enquanto líder de mercado, a Renault pretende cobrir da forma mais completa todos os segmentos desse mesmo mercado e todos os segmentos de cliente, pelo que a nossa oferta de serviços, em conjunto com a nossa filial financeira, a RCI Bank and Services, cobre todas as necessidades e exigências deste tipo de clientes", assegura Ricardo Oliveira, director de Comunicação e Imagem da marca.

O responsável do Groupe Renault explica que os serviços oferecidos são bastante abrangentes, podendo falar-se de personalização no contacto com os clientes. "O facto de termos uma organização vocacionada exclusivamente para trabalhar com este tipo de clientes permite o acompanhamento de todos eles de uma forma quase personalizada e essa é, consideramos, uma importante mais-valia", sublinha e prossegue: "De resto, a Renault e a RCI podem oferecer todo o tipo de serviços incluindo o seu próprio serviço de gestão de frota."

O que distingue a oferta da Renault da concorrência nesta área de negócio é o "acompanhamento" que dá aos clientes, sendo um elemento que a marca considera "diferenciador". Por outro lado, mesmo se a Renault não possui modelos/versões dos seus modelos destinadas apenas ao mercado de frotas, sempre integrou a importância deste mercado na escolha dos produtos que são vendidos em Portugal, refere Ricardo Oliveira.

Mais procurados

Questionado sobre quais os modelos da Renault mais procurados pelas empresas, responde que nos automóveis de passageiros os modelos mais vendidos são "o Renault Clio e o Renault Mégane". Nos comerciais ligeiros, "o Renault Kangoo Express, o Renault Trafic e o Renault Master". Quanto aos modelos da Renault mais requisitados pelas empresas para os seus executivos: "As gamas Mégane e Talisman são as mais procuradas."

No que diz respeito às parcerias que a marca tem com outras organizações nesta área, Ricardo Oliveira explica que para a Renault a relação com o cliente-utilizador é "primordial". "Mas trabalhamos com todos os actores na área de gestão de frotas, que aliás representam uma fatia importante do mercado." E o tipo de contrato mais comum para frotas é o "renting".

O mercado automóvel tem crescido em Portugal nos últimos anos e a Renault é a marca que mais se destaca, como já foi supracitado. A área da gestão de frotas tem acompanhado este crescimento. "O sector das frotas tem uma grande representatividade no mercado automóvel português e conhece uma grande dinâmica. O crescimento do sector de frotas será mesmo, eventualmente, superior ao do mercado de particulares", afirma o director de Comunicação e Imagem.