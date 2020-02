Um marco histórico

A venda de veículos eléctricos está a aumentar a nível mundial. Em Setembro passado, atingiu-se o número de quatro milhões de veículos 100% eléctricos e híbridos plug-in a circular no planeta. A maioria são ligeiros de passageiros, mas também há centenas de milhares de autocarros eléctricos. Segundo adianta a agência Bloomberg, é expectável que em Março de 2019 se encontrem em circulação cinco milhões de veículos eléctricos e híbridos.

Portugal segue a tendência e – recuando uns meses – constata-se que a venda de veículos eléctricos quase triplicou entre Janeiro e Abril, crescendo 170,9% face a igual período de 2017, para um total 1.184 viaturas, de acordo com os dados que a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) facultou recentemente à Lusa.

Neste período, a Renault destacou-se, vendendo 485 veículos ligeiros de passageiros, o que significa mais 131% em relação aos primeiros quatro meses de 2017. A segunda marca que vendeu mais foi a Nissan, com 230 unidades – um acréscimo homólogo de 81,1%. A Smart (com 160 unidades) e a Citröen (154) ficaram no terceiro e quarto postos no "ranking" da ACAP, respectivamente. A BMW, que vendeu 73 unidades, ficou em quinto.

Quanto aos modelos, o Renault Zoe, o Nissan Leaf , o Citröen C-Zero, o Smart Fortwo e o BMW Série 3 são os preferidos. Explique-se que o Governo manteve para este ano o incentivo de 2.250 euros na compra de carros 100% eléctricos. Quem compra veículos de duas rodas recebe 20% do valor de compra, até ao máximo de 400 euros. A dotação global para o apoio é de 2,65 milhões de euros.

Portugal, Europa e resto do mundo

A Associação Europeia de Fabricantes Automóveis (ACEA) assinalou, em Maio, que a escolha por energias alternativas na UE tinha aumentado no primeiro trimestre 26,9%, com o registo de carros com baterias eléctricas a crescer 34,3% e de híbridos plug-in a avançar 60,2%. Nos 28 Estados-membros foram vendidos quase 140 mil carros híbridos eléctricos, numa subida de 25,7%. Em Portugal, no primeiro trimestre, venderam-se 726 carros eléctricos (mais 96,7%), 794 híbridos plug-in (mais 104,1%) e 1.664 híbridos (mais 64,3%). O total de carros movidos a energias menos poluentes foi de 3.777 (mais 75,2%).

A nível mundial, a China destaca-se dos demais países, sendo responsável por cerca de 37% dos carros eléctricos vendidos em todo o mundo. Há fabricantes chineses que se evidenciam como a Build Your Dreams (BYD) e a BAIC Motor. Nota também para a californiana Tesla, que não só fabrica para o mercado norte-americano como também o faz para o resto do planeta. Refira-se, a propósito, que se antevê que o Model 3 da Tesla vá fazer disparar ainda mais a venda de veículos eléctricos.