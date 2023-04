A conectividade permite níveis de eficiência nunca antes vistos

A BP está na rua todos os dias. Fala com os seus clientes e informa-os sobre as suas dificuldades e expectativas. O seu propósito é apoiá-los nos seus objetivos, qualquer que seja a sua dimensão ou as características da sua frota. E pergunta-se constantemente o que precisa de mudar para os poder ajudar melhor.





Mantermo-nos fortes no mercado exige uma procura contínua de oportunidades de melhoria. Ou se veem claramente ou se testam, mas não se pode ignorá-las.





Só com esta filosofia e entrando na pele de empresas como a sua, a BP poderá disponibilizar novos recursos em telecomunicações, geolocalização ou grandes dados para aqueles que estão determinados a aproveitá-los, para contornar as complexidades inerentes ao setor e para assegurar que o planeamento a médio e longo prazo possa ser otimista e ambicioso. O ficar para trás acaba por custar caro. A transformação digital está a ter lugar a uma velocidade vertiginosa. O que era suficiente há um par de anos está agora obsoleto. E as redes 5G e a Internet das Coisas irão precipitar mudanças ainda maiores.





Atualmente, para que as empresas possam gerir eficazmente os seus custos administrativos e operacionais, a gestão em linha é uma obrigação. Isto significa ter acesso quase em tempo real a transações em qualquer das quase 800 estações de serviço da BP em Espanha e mais de 18.000 no resto da Europa.





Isto significa definir, bloquear e desbloquear o PIN de cada cartão através de servidores seguros. Uma oferta que só a BP tem no mercado graças ao seu Centro de Autorização Online (OAC).





A segurança de dados é uma área muito sensível e na qual a BP tem investido fortemente.





Estudos e análises extensivas que realizamos numa base recorrente permitem à empresa identificar "áreas escuras", aqueles processos através dos quais a rentabilidade escapa e que prejudicam a eficiência. E a BP está a trabalhar para lançar luz sobre estas áreas.





Desenvolve regularmente novos elementos para garantir que os seus clientes possam operar sem preocupações, seguros de que existe uma entidade que protege os seus dados, minimizando os riscos de fraude com cartões.





A BP Fleet Reporter

A BP Fleet Reporter é outra grande vantagem na gestão das operações da frota e na redução dos custos administrativos. Através desta aplicação, os clientes podem criar relatórios de gestão detalhados, interativos e fáceis de interpretar. O contacto constante com empresas com perfis muito diversos garante que estes relatórios estão em conformidade com as necessidades de gestão e controlo de frotas com qualquer particularidade e que permitem que decisões-chave sejam tomadas em tempo real.





Toda a informação que pode ser incluída nestes relatórios está acessível no sistema online (OLS) e o cliente pode integrá-los com outras ferramentas de gestão à sua disposição, tendo assim a possibilidade de fazer uma análise muito detalhada por centros de custos.





De serviços básicos a sofisticados

A estrutura da oferta do Cartão BP Plus é bastante flexível e permite ao cliente selecionar os serviços que melhor se adequam às suas operações. Assim, os elementos que fazem parte da oferta da BP vão desde os serviços básicos e essenciais para qualquer tamanho de frota até aos serviços mais sofisticados que as frotas maiores e mais avançadas procuram incorporar na sua gestão operacional.





Os cartões BP, além do combustível, incluem uma vasta gama de portagens, telemática, assistência rodoviária e recuperação do IVA. Redes como a Trafineo, Tolltickets, Astrata, TomTom e Truck Assistance International (TAI, membro da AXA) trabalham em conjunto com a empresa para manter os seus clientes na vanguarda do mercado.

Neste setor, as mudanças mais importantes estão essencialmente relacionadas com a mobilidade e terão um impacto na arquitetura e estrutura das frotas que operam em Espanha e na Europa.





A entrada de veículos ligeiros e pesados com energias alternativas (elétricos, híbridos, GNL, GPL), novos modelos de mobilidade, o aumento dos custos de tráfego com portagens e as decisões políticas sobre mobilidade nas cidades estão já a forçar todos os operadores do mercado de frotas a posicionarem-se para além da linha de partida, uma vez que estas transformações já estão a avançar em muitas áreas.





A sua empresa pode superar-se a si própria? A BP, na arena dos cartões de frota, tem equipas de desenvolvimento a trabalhar contra o pano de fundo destas transformações e a desenvolver novas ofertas para empresas que estão determinadas a tirar partido delas e a participar na transformação dos seus mercados.