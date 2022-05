“A nossa meta é atingir zero emissões em 2030”

Gestora de frota de referência, a LeasePlan tem feito o caminho na direção da neutralidade carbónica. Com o objetivo de disponibilizar soluções de renting inovadoras e sustentáveis, a empresa tem uma estratégia ambiciosa, oferecendo soluções, produtos e parcerias com benefícios para os clientes e para o planeta. Mas para conhecer melhor este universo, entrevistámos Ricardo Silva, diretor comercial da LeasePlan Portugal.

Os portugueses estão cada vez mais conscientes da importância de proteger o ambiente. Isso reflete-se na LeasePlan? Os clientes procuram junto de vós cada vez mais veículos de baixas emissões?

Sim, essa procura tem vindo a aumentar, estando os portugueses com uma atitude cada vez mais positiva relativamente à transição para VE. Na edição mais recente do estudo de Motorizações - Mobilidade 2022 da LeasePlan, os portugueses colocaram como principal razão para a transição elétrica a preocupação ambiental em vez dos baixos custos de utilização. Isto mostra que há uma mudança de mentalidades no país, na qual todos sentem que têm um papel importante na luta contra as alterações climáticas.

Quem procura mais este tipo de veículos: as empresas ou os privados?

Os VE estão a crescer em popularidade e oferecem benefícios para os condutores, para as empresas e para o ambiente. Uma frota elétrica reduz os custos totais de mobilidade de uma empresa, particularmente em alguns segmentos automóveis; seja porque estão enquadradas em benefícios fiscais, seja porque conduzem a poupanças significativas nos custos com combustíveis e manutenção.

Sendo a maioria da frota da LeasePlan empresarial, a maior procura vem deste setor, até porque cada vez mais empresas têm a eletrificação da frota como uma das principais prioridades da sua política corporativa de sustentabilidade.

Que estratégia tem levado a cabo a LeasePlan para incentivar os seus clientes a optar por um veículo elétrico?

O renting tem sido um verdadeiro catalisador para os veículos elétricos e plug-in. O papel da LeasePlan é acompanhar de perto as tendências do mercado e garantir que oferecemos as melhores soluções aos clientes, como é o caso do StartElectric, uma das melhores propostas de valor da LeasePlan para a transição para um VE. Trata-se de uma solução "chave na mão" que, para além do veículo elétrico, oferece soluções de carregamento em casa e no escritório, e outros serviços associados.

“O papel da LeasePlan é acompanhar de perto as tendências do mercado e garantir que oferecemos as melhores soluções aos clientes, como é o caso do StartElectric, uma das nossas melhores propostas de valor para a transição para um VE.” Ricardo Silva, diretor comercial da LeasePlan Portugal

Descreva melhor essa solução?

Esta solução colmata os eventuais constrangimentos e inseguranças que possam existir em relação aos veículos elétricos. Para além do veículo e do carregador – que inclui a instalação, o carregador e a garantia de manutenção –, a LeasePlan entrega o cartão de mobilidade elétrica com o qual o utilizador, além dos carregamentos em casa ou no escritório, pode carregar o carro na rede pública, através das parcerias estratégicas que foram estabelecidas com os principais CEME (Comercializadores de Energia para a Mobilidade Elétrica) do mercado. Com este cartão, o cliente beneficia de descontos especiais e pagamento a crédito superior a 30 dias, sem juros. Adicionalmente, e para desbloquear a ansiedade pela autonomia reduzida dos veículos elétricos e a ainda escassa rede de carregadores públicos, este serviço disponibiliza um veículo a combustão para necessidades pontuais, como férias ou grandes deslocações, uma opção que proporciona maior flexibilidade aos condutores de veículos elétricos.

A LeasePlan tem a missão de atingir as zero emissões da sua frota total até 2030. Faz parte da sua estratégia ambiental. Descreva-me como se vai cumprir este objetivo.

Dada a pressão governamental para a contenção das emissões de CO2, muito tem de mudar, principalmente tendo em conta a urgência climática reconhecida no Roteiro para a Neutralidade Carbónica. A LeasePlan tem também o seu "roteiro para a neutralidade carbónica", a diferença é que a meta é 2030, ano em que tem como objetivo atingir zero emissões na sua frota total. Os principais elementos da estratégia da LeasePlan incluem a sensibilização dos clientes sobre "what’s next" em veículos de baixas emissões, facilitando a adoção de veículos de baixas emissões com propostas atrativas para os clientes desenvolvidas pelo LeasePlan Electric Vehicle Experience Center. A LeasePlan é também membro fundador da EV100, uma nova iniciativa de negócio global projetada para acelerar a aceitação de veículos elétricos e as suas infraestruturas, lançada pelo The Climate Group no âmbito da assembleia geral da ONU em setembro.

A LeasePlan estabeleceu recentemente uma parceria com a Miio, que traz mais vantagens para os utilizadores dos veículos de baixas emissões. Pode apontar outras parcerias que a empresa tenha ou iniciativas em que participe, com o objetivo de beneficiar os clientes LeasePlan utilizadores de veículos elétricos?

A LeasePlan procura sistematicamente criar as melhores condições na oferta de produtos, serviços e soluções inovadoras para os seus clientes de VE, que ajudem a colmatar, nesta fase de transição, os eventuais constrangimentos e inseguranças que possam existir em relação aos veículos elétricos.

Nesse sentido, as parcerias, como é o caso da que estabelecemos com a Miio, são uma das formas de o conseguir e continuaremos a procurar ativamente soluções e parceiros que concorram para aumentar vantagens e simplificar processos aos nossos clientes de VE.