ALD Automotive Portugal reconhecida com “Prata”

A estratégia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) da ALD Automotive Portugal foi reconhecida com a distinção "Prata" pela qualidade e desempenho dos seus compromissos, num resultado de avaliação anual por parte da EcoVadis – agência de rating de referência ao nível do desempenho de RSE.

Uma avaliação que coloca a ALD Automotive Portugal entre os melhores 25% de empresas avaliadas pela EcoVadis. Um reconhecimento que confirma a dedicação da ALD Automotive e das suas ações de responsabilidade social corporativa e que reflete a sua posição como ator-chave na transição energética no panorama da mobilidade no nosso país.

A EcoVadis avalia o desempenho ao nível da sustentabilidade de acordo com 21 indicadores, em quatro categorias: meio ambiente, práticas laborais e direitos humanos, ética e prática de compras responsáveis. Métodos e critérios baseados nos principais padrões internacionais de sustentabilidade, incluindo o Global Reporting Initiative, o Pacto Global das Nações Unidas e a ISO 26000.

A avaliação da sucursal portuguesa vem também reforçar a posição da ALD Automotive a nível global, já considerada no top dos 5% de empresas distinguidas pela EcoVadis, um dos melhores desempenhos do setor. Nos próximos cinco anos, o compromisso com a RSE ficará ainda mais forte, visto que o grupo tem ambições ousadas, definidas no seu plano estratégico Move 2025 e do qual faz parte um de quatro pilares fundamentais – "Move for Good" – ter as pessoas e a RSE no centro do modelo de negócio.

Para Marek Malachowski, diretor-geral da ALD Automotive Portugal, estas avaliações são a prova concreta do compromisso da empresa "para com a responsabilidade social". "E não pretendemos parar por aqui. O setor da mobilidade tem um forte impacto e, como tal, uma responsabilidade acrescida no que respeita às alterações climáticas, razão pela qual colocamos grande foco no desenvolvimento de soluções de mobilidade sustentável. Faz parte do nosso compromisso que a atividade do nosso negócio tenha um impacto positivo na sociedade e em todas as partes interessadas", explica Marek Malachowski.

Empresa faz parte do Pacto

No âmbito da mobilidade sustentável, recorde-se que a ALD Automotive é uma das empresas que fazem parte do Pacto de Mobilidade Empresarial para Lisboa, um compromisso promovido pelo BCSD Portugal, pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo World Business Council for Sustainable Development e por um conjunto de outras organizações e instituições.

O Pacto tem como objetivo contribuir para uma mobilidade mais sustentável em Lisboa, através da criação de condições para adoção de novos comportamentos e de novas soluções pelas empresas e pelos seus colaboradores, mas também com o alargamento destas medidas a fornecedores e clientes.

Alguns exemplos são a criação de redes de partilha de bicicletas, a promoção de trabalho remoto, o aumento do número de veículos elétricos em frotas de uso privado e operacional, a instalação de balneários para promover a utilização da bicicleta como meio de transporte e a atribuição de passes mensais gratuitos de transporte coletivo para os colaboradores.







23 MIL veículos sob gestão

3.500 Clientes

120 Colaboradores