Apoiar uma transição simples e eficaz das frotas para a mobilidade elétrica

Com 60 anos de existência, dos quais 30 com presença em Portugal, a LeasePlan tem uma agenda ambiciosa relativamente ao tema da eletrificação das frotas e da redução de emissões. Para o líder nacional no mercado de car-as-a-service e soluções de mobilidade, este é um caminho que será inevitavelmente percorrido, com a promoção do veículo elétrico, com a eliminação da ansiedade associada à sua utilização, e com a criação de condições para tornar a subscrição mensal deste tipo de veículos mais interessante para os seus clientes, do ponto de vista económico.





Assim, e ao longo dos últimos anos, a empresa "tem mantido um papel ativo na renovação das frotas, apoiando os clientes na definição de um plano de frota que lhes permita fazer uma transição para a mobilidade elétrica de forma simples e eficaz", afirma Ricardo Silva, diretor comercial da LeasePlan Portugal. "Procuramos diariamente oferecer um serviço de excelência e diferenciador aos clientes e esse trabalho obriga a que estejamos constantemente a pensar em novas soluções que se adaptem às diferentes necessidades dos clientes", refere o responsável.





Solução chave-na-mão para renting de veículos elétricos

Neste contexto, e sendo a mobilidade elétrica um pilar essencial da estratégia da empresa para o presente e futuro, a LeasePlan tem vindo a desenvolver, ao longo dos últimos anos, vários produtos e serviços neste âmbito. "Desde logo, com produtos e serviços como o eMotion Plan, que oferecem uma solução de mobilidade robusta ao cliente, e que retiram qualquer complicação que possa existir na mudança para um veículo elétrico", afirma Ricardo Silva. "Este é um produto pioneiro, que lançámos em 2022, em parceria com a EDP Comercial, e que foi a primeira solução chave na mão para renting de veículos elétricos", refere.





O eMotion Plan surge como uma solução de mobilidade elétrica totalmente integrada, que engloba, num único contrato de renting, o veículo elétrico com todos os serviços incluídos, o cartão de carregamento em toda a rede pública e a possibilidade de escolher a melhor solução de carregamento, conforme a tipologia de carregamento. Quer isto dizer que o produto inclui a instalação de um carregador em casa ou no escritório do cliente. Para Ricardo Silva, "a grande inovação do eMotion Plan, é a possibilidade de fazer a separação dos consumos dos carregamentos entre pessoal e empresarial, sejam feitos na empresa ou no condomínio". Na sua perspetiva, "o eMotion Plan vem dar resposta à complexidade dos pagamentos, que é uma das maiores dores de cabeça identificada pelos clientes no que diz respeito à mudança para um automóvel elétrico".





Diferentes formatos à disposição dos clientes

Para além desta inovação, a LeasePlan coloca, no âmbito do "eMotion Plan", quatro formatos à disposição dos seus clientes, que podem escolher aquele que mais se adequa à sua realidade. O formato "Biz" é uma solução de carregamento para instalação no local de trabalho com equipamentos que podem ter uma ou duas tomadas, permitindo a identificação do condutor e a gestão dos seus consumos individuais, para melhor gestão da empresa. No formato "Biz Plus", o carregador é ligado à rede pública de mobilidade elétrica (Mobi.e), o que permite aos colaboradores de uma empresa fazerem os carregamentos em casa, utilizando o cartão CEME. Esta solução garante que a energia consumida é faturada às empresas e retirada da fatura de casa do colaborador.





No caso do formato "Home", trata-se de uma solução para um particular que habita numa moradia ou detém uma box privada de estacionamento onde apenas será necessário ligar o cabo ao equipamento e carregar o veículo. Pela sua simplicidade, esta solução agrega um conjunto de vantagens, entre elas o facto de poder aproveitar horários mais económicos, como o bi-horário, para carregar o veículo a um custo mais baixo. Os clientes terão também acesso ao tarifário Mobilidade Elétrica EDP, com vantagens associadas. No formato "Home Plus", a solução pressupõe autenticação através de uma app, e o acerto de contas automático entre o condomínio e condómino, ficando ambos a saber o que foi consumido e quanto custou cada carregamento.





Para tornar o "eMotion Plan" numa solução ainda mais consistente e adaptada a todas as necessidades, o cliente da LeasePlan pode, "além de beneficiar dos formatos acima descritos, adquirir um plafond de dias para um veículo a combustão, para necessidades pontuais como férias ou grandes deslocações" refere Ricardo Silva. Acresce que, também incluído no eMotion Plan está o serviço de consultoria da LeasePlan, ao longo de todo o processo de transição, para apoiar o cliente na tomada de decisão. "Um acompanhamento que, para nós, é indispensável prestar e que diferencia a qualidade do nosso serviço", sublinha o diretor comercial da empresa.





Plataforma monitoriza, gere e otimiza utilização da frota

Também em 2022, a LeasePlan disponibilizou o FleetScan, uma plataforma de transição para a mobilidade elétrica, destinada a empresas. Com um sistema de monitorização da frota em tempo real associado a ofertas standard e avançadas, o FleetScan posiciona-se como um poderoso instrumento para planear o futuro, simplificando a gestão do dia-a-dia e fornecendo dados precisos. Segundo Ricardo Silva, "além de um serviço de telemática, esta é uma plataforma de gestão inteligente que desmaterializa processos, reduz a carga administrativa e otimiza a performance das rotas dos clientes". "Com dados em tempo real e relatórios customizáveis, o FleetScan permite a monitorização da frota em tempo real, a gestão de rotas, disponibiliza métricas da frota e apoia na condução defensiva e ecológica".