As melhores soluções para a mobilidade das frotas

A bp possui produtos inovadores para responder às atuais necessidades das frotas. A transformação destas está em aceleração e na empresa existe a clara noção de que é preciso mudar para continuar a ser líder e uma referência no setor das frotas. Nesse sentido, a bp está a avançar na mobilidade elétrica e nas ofertas que contribuem para a redução e neutralização das emissões de carbono e transformação digital da sua plataforma de cartões bp fleet.





"Para as empresas de transporte estamos a trabalhar em dar acesso ao cartão bp Plus a uma rede europeia de postos que dispõem de combustíveis alternativos para veículos pesados, como, por exemplo, veículos a gás (LNG), e no desenvolvimento de soluções que respondam ao futuro do hidrogénio como energia no setor dos transportes", começa por referir Jorge Gonçalves, cards sales manager da bp Portugal, prosseguindo: "A ligação com os nossos clientes nas novas soluções de mobilidade é feita através do cartão de frota bp Plus, que integra serviços de frota que respondem às ambições das empresas e que permitem uma gestão mais eficaz das frotas. Os cartões de frota bp Plus são uma parte fundamental da estratégia da bp para crescer e desenvolver soluções para o novo mundo da mobilidade das frotas."





É através da inovação e da parceria com os clientes na procura das supracitadas novas soluções para as frotas que a bp se distingue. Consciente do momento que se vive, a empresa quer fazer a transição energética com responsabilidade, garantindo que os clientes podem adotar com segurança as novas soluções de mobilidade. Para tal, existe uma estratégia em movimento.





"A rede de postos de abastecimento está em franco crescimento e estamos a acrescentar elementos à oferta no campo da digitalização e da energia que são variáveis fundamentais no que vai ser o mundo das frotas no futuro próximo", explica o responsável da bp Fleet Solutions da bp Portugal, acrescentando que vão ser lançadas ofertas na mobilidade elétrica, na neutralização de emissões de carbono, e que a bp está a aumentar o número de países em que os seus clientes podem usar a bp Tollbox.



"São o exemplo da inclusão, este ano, da Suíça e da Hungria no portefólio de países em que a nossa oferta bp Tollbox pode ser utilizada para pagamento das portagens. Estamos muito confiantes na nossa capacidade de diferenciação e que estamos a lançar novas ambições para todas as empresas que querem ser mais sustentáveis", sublinha.





Registe-se que estas soluções abrangem na totalidade as necessidades específicas das frotas de pesados e de ligeiros, ou no caso das empresas que operam com frotas mistas.



A primeira empresa a apresentar objetivos concretos de neutralidade carbónica

A bp orgulha-se de estar na linha da frente no que diz respeito à contribuição que tem dado para se ter um planeta mais sustentável. "A bp foi a primeira empresa a apresentar objetivos concretos de neutralidade carbónica (get to net zero) até 2050 ou antes", recorda Jorge Gonçalves.



"Temos o objetivo de trabalhar com todas as entidades e parceiros na melhoria da qualidade de vida das pessoas e da qualidade do nosso planeta. Em todas as nossas operações estamos a reduzir as emissões de carbono, a fazer uma utilização responsável dos recursos e a apostar fortemente na transição energética."





"A ligação com os nossos clientes nas novas soluções de mobilidade é feita através do cartão de frota bp Plus." Jorge Gonçalves, cards sales manager da bp

Na mobilidade elétrica, a empresa fez parceria com fabricantes automóveis, como a BMW, Volkswagen e Daimler, para o desenvolvimento de redes de carregamento de última geração. Em Portugal, existe o programa Conduza Carbono Neutro, que faz a neutralização das emissões dos combustíveis abastecidos pelos condutores na rede de postos bp.