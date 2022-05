Audi A6 Avant e-tron concept: o campeão da autonomia e do armazenamento

Tal como o Audi A6 e-tron concept, apresentado em 2021, o A6 Avant também tem um sistema de tração exclusivamente elétrico, a pensar no futuro, baseado na plataforma PPE, desenvolvido sob a liderança da Audi. Ao mesmo tempo, representa um novo conceito de design com as mesmas dimensões do A6 Sportback e-tron, que o coloca na classe de luxo. As suas linhas representam uma evolução consistente na linguagem formal e contemporânea da marca. Elementos específicos como o Singleframe fechado e a faixa contínua de luzes na parte traseira identificam de imediato este A6 Avant como membro da família e-tron da Audi.

O modelo exterior do Audi A6 Avant e-tron concept, que está atualmente a ser apresentado, não é uma simplificação do design do Sportback. Pelo contrário, as linhas e proporções elegantes antecipam os futuros modelos de produção da Audi e dão pistas sobre o quão dinâmica e elegante será a classe de luxo com motor elétrico da marca dos quatro anéis.

“Com o Audi A6 Avant e-tron concept, mostramos uma visão completamente real dos futuros modelos de produção da nossa nova plataforma de tecnologia PPE”, diz Oliver Hoffmann, membro do Conselho de Desenvolvimento Técnico da Audi, e continua: “Não estamos só a eletrificar a história dos 45 anos de sucesso do Avant. Acima de tudo, o que queremos é usar habilidade técnica para adicionar um ponto diferenciador. Em particular, isto inclui a tecnologia poderosa de 800 volts, 270 kW de capacidade de carregamento e uma autonomia WLTP de até 700 km.”

O design, a tecnologia e a autonomia caracterizam o Audi A6 Avant e-tron concept. Mas vamos apresentar melhor este modelo ponto por ponto, começando pelas suas linhas dinâmicas.

O design do e-tron é inconfundível

Com base nas suas dimensões, o Audi A6 Avant e-tron concept representa claramente os segmentos de luxo – 4,96 metros de comprimento, 1,96 metros de largura e 1,44 metros de altura, o mesmo que os modelos atuais das séries A6/A7 da Audi. As suas proporções dinâmicas e linhas elegantes, incluindo a traseira Avant típica da marca, tornam claro que este veículo foi concebido num túnel de vento.

A aerodinâmica desempenhou sempre um papel fundamental na longa história de sucesso do segmento de luxo da Audi. E atualmente, a família elétrica do Audi A6 e-tron está a escrever um novo capítulo desta história, comprovando mais uma vez que a marca une sempre a forma e a função em perfeita simbiose. O valor de Cx do Sportback de apenas 0,22 é inédito no eletrificado segmento C. Com a sua extensa linha de tejadilho, o valor de Cx da Avant é apenas 0,02 unidades acima desse valor. Em termos leigos, significa que o carro exibe um arrasto aerodinâmico mínimo – que inicialmente se traduz num menor consumo de energia e, portanto, numa maior autonomia. Ao mesmo tempo, a afinação no túnel de vento resultou novamente num design orgânico com elegância e harmonia excecionais até ao último detalhe.

Jantes imponentes de 22 polegadas e um tejadilho com arco dinâmico criam as proporções Avant que representam claramente um automóvel desportivo. A ausência de arestas proeminentes resulta em transições suaves entre superfícies convexas e côncavas ao longo de toda a carroçaria, bem como em sombras suaves. O Audi A6 e-tron concept parece monolítico, como se fosse feito a partir de um único molde – principalmente quando visto de lado.

O A6 Avant tem uma capacidade de carregamento de até 270 kW, conseguindo obter carga suficiente em dez minutos para percorrer cerca de 300 km.

Ao observar a parte da frente, é evidente que se trata de um representante elétrico da marca dos quatro anéis. Uma das características é a grande grelha Singleframe fechada, delimitada na parte inferior com umas grandes entradas de ar para arrefecer o motor elétrico, a bateria e os travões. Os faróis planos estendem-se lateralmente até à extremidade frontal, salientando a arquitetura alinhada horizontalmente com a carroçaria do veículo.

A influência do túnel de vento na parte de trás é inconfundível. A extremidade traseira superior é moldada para criar uma aresta de separação aerodinamicamente funcional e circunferencial. O spoiler traseiro com um acabamento colorido enfatiza visualmente a silhueta alongada e trabalhada na horizontal do A6 Avant e-tron concept. Também desempenha um trabalho importante com o fluxo de ar para melhorar a aerodinâmica.

E na parte inferior, as duas saídas de ar do difusor, com um tamanho significativo, são integradas no para-choques. Estes componentes, que também têm acabamentos coloridos, canalizam o ar que circula sob o veículo de forma a reduzir a turbulência – uma combinação perfeita entre um arrasto aerodinâmico reduzido e uma sustentação minimizada.

Iluminação personalizada

No que diz respeito à tecnologia, realce-se a que é utilizada na iluminação. Os faróis dianteiros e traseiros são finos e alinhados com a silhueta da carroçaria. O Digital Matrix LED e a tecnologia OLED digital permitem alcançar o máximo de luminosidade e uma vasta gama de funcionalidades, mesmo numa área de superfície mínima, bem como a possibilidade de personalizar a assinatura luminosa.

Nota para os três pequenos projetores LED de alta resolução que estão integrados em ambos os lados da carroçaria, transformando as zonas do chão por baixo deles num palco quando as portas são abertas. A combinação entre características de segurança e de design estético é importante para a Audi, por isso, os pequenos projetores também exibem símbolos de aviso no chão, por exemplo, para avisar um ciclista que a porta do carro está prestes a abrir.

Os faróis dianteiros Digital Matrix LED atingem uma qualidade quase cinematográfica. Se o Audi A6 Avant e-tron concept estiver estacionado em frente a uma parede durante uma pausa para carregar a bateria, o condutor e os passageiros podem passar esse tempo a jogar um videojogo projetado na parede. Em vez de um ecrã pequeno no cockpit, verão as paisagens virtuais do jogo projetadas na parede em formato XXL, através dos faróis Digital Matrix LED.

A traseira do concept car apresenta uma nova geração de elementos digitais OLED que, como uma faixa contínua de luzes, funcionam como um display. Também podem ser usados para criar variações personalizáveis, quase ilimitadas, de assinaturas digitais de luz e displays de iluminação dinâmica que podem ser adaptados ao gosto pessoal do condutor.

A plataforma PPE serve veículos com elevada distância ao solo e com baixa altura ao solo

Também na área tecnológica, destaque-se a Premium Platform Electric (PPE), desenvolvida exclusivamente para sistemas de tração elétrica, logo, pode tirar o máximo partido de todos os benefícios desta tecnologia. O elemento-chave da futura plataforma PPE é um módulo de bateria entre os eixos que detém cerca de 100 kWh de energia na versão Avant do A6 e-tron concept. A utilização de toda a base do veículo permite obter um layout relativamente plano para a bateria, tornando possível utilizar esta plataforma única tanto para veículos com elevada distância ao solo como para veículos com uma arquitetura plana e dinâmica – como o Audi A6 Avant – sem alterações na arquitetura de base.

O tamanho da bateria e a distância entre os eixos dos veículos PPE são escaláveis, o que faz deles adequados para serem usados em diferentes segmentos de mercado.

Uma autonomia que surpreende

O núcleo da tecnologia de condução do Audi A6 Avant concept – e de todos os futuros modelos com a plataforma PPE – será a tecnologia de carregamento de 800 volts. Tal como no Audi e-tron GT quattro, há a garantia de que a bateria pode ser carregada com até 270 kW num curto espaço de tempo em estações de carregamento rápido. Esta tecnologia revolucionária entrará pela primeira vez nos segmentos de gama média de alto volume e de luxo com a PPE.

Os dois motores elétricos do Audi A6 Avant e-tron são capazes de fornecer 350 kW de potência total e 800 Nm de binário.

Assim, o A6 Avant tornar-se-á o campeão de armazenamento e da autonomia, e não é só por causa da sua espaçosa bagageira. A tecnologia PPE permite tempos de carregamento muito semelhantes aos de uma paragem convencional para reabastecer um automóvel com um motor de combustão. Dez minutos é o tempo necessário para obter 300 km de autonomia. E em menos de 25 minutos, pode carregar a bateria de 100 kWh do Audi A6 Avant concept de 5% a 80%.

Juntamente com uma autonomia de até 700 km – dependendo da capacidade da bateria e da versão do modelo –, os elementos da família Audi A6 e-tron são perfeitamente adequados para viagens longas. Além disso, a sua autonomia e a velocidade de carregamento acompanham a performance dos motores de combustão, tornando-os automóveis perfeitos para necessidades diárias, desde viagens curtas até ao supermercado como viagens mais longas, para ir de férias, por exemplo.

Em relação às qualidades dinâmicas, as versões mais potentes irão dos 0 aos 100 km/h em menos de quatro segundos. Os valores do Sportback e do Avant divergem ligeiramente um do outro.