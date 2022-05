Estudo prevê 130 milhões de veículos elétricos no continente europeu até 2035

O estudo "As eMobility accelerates, can utilities move EVs into the fast lane?", feito pela EY em parceria com a Euroeletric, revela que a mobilidade elétrica na Europa deverá registar um forte crescimento nos próximos anos, sendo imperativo reforçar e expandir a rede de postos de carregamento.

No documento, os analistas da EY sinalizam que o ritmo de adoção de veículos elétricos na Europa "superou as expetativas", pelo que estimam um crescimento exponencial para os próximos anos. Ou seja: o número de veículos elétricos na região deverá disparar de menos de 5 milhões, atualmente, para cerca de 65 milhões, até 2030, e para 130 milhões, até 2035. No ano passado, estes automóveis já representaram um quinto dos novos registos na Europa, ainda que constituam apenas 1,5% do total do parque automóvel de cerca de 326 milhões de veículos.

Face a este cenário, os responsáveis da EY alertam que é preciso garantir expandir, reforçar e digitalizar a infraestrutura de carregamento, uma vez que existe um risco muito real de a adoção de veículos elétricos crescer mais rápido do que o ecossistema que o sustentará.





O estudo da EY aponta ainda algumas linhas de ação fundamentais para garantir a viabilidade a longo prazo da mobilidade elétrica na região: planeamento cuidadoso dos investimentos em distribuição; digitalização; TI e infraestrutura de rede; simplificação dos processos de aprovação das autoridades locais para a instalação da infraestrutura de carregamento; e ligações de rede mais rápidas e baratas para carregadores de veículos elétricos.