Propostas atrativas e aconselhamento estratégico

Uma das missões da LeasePlan é contribuir para termos um futuro mais ecológico e sustentável. Nesse sentido, a empresa, que é uma das líderes de renting a nível mundial, tem como objetivo atingir zero emissões na sua frota total em 2030. Os principais elementos desta estratégia incluem a sensibilização dos clientes sobre "what’s next" em veículos de baixas emissões, facilitando a sua adoção com propostas atrativas e de aconselhamento estratégico e especializado para que as empresas possam reduzir a sua pegada ecológica.





"Como gestora de frotas, temos desempenhado um importante papel na defesa da adoção da mobilidade de zero emissões, associando-nos a iniciativas que promovam a transição para a mobilidade elétrica Acreditamos que o caminho para a neutralidade carbónica será percorrido com a promoção do veículo elétrico, com a eliminação da ansiedade associada à sua utilização e com a criação de condições para tornar a subscrição mensal interessante do ponto de vista económico", explica Ricardo Silva, diretor comercial da LeasePlan.





Por outro lado, continua o responsável, conscientes do impacto ambiental e da importância deste tema no quotidiano das empresas, a LeasePlan é também "membro fundador da EV100, uma iniciativa de negócio global projetada para acelerar a aceitação de veículos elétricos e as suas infraestruturas, lançada pelo The Climate Group no âmbito da assembleia-geral da ONU".





Start Electric

Com o objetivo de incentivar à mudança para um veículo elétrico, a LeasePlan coloca à disposição dos clientes a solução completa Start Electric. "Além do veículo e do carregador – que inclui a instalação, o carregador e a garantia de manutenção –, a LeasePlan entrega o cartão de mobilidade elétrica. Com este cartão o utilizador pode fazer carregamentos em casa ou no escritório e pode carregar o carro na rede pública, através das parcerias estratégicas que foram estabelecidas com os principais Comercializadores de Energia para a Mobilidade Elétrica, os CEME, do mercado" assegura.





Ricardo Silva destaca o papel da LeasePlan de acompanhar sempre de perto as tendências do mercado, assegurando, desta forma, que oferece as melhores soluções aos clientes. E a empresa faz, em paralelo, "um trabalho de consultoria e acompanhamento, garantindo que à medida que surgem as necessidades se conseguem identificar as soluções mais indicadas para o tipo de utilização de cada cliente".





Por isso, e para apoiar os clientes que querem transitar para uma frota "verde", para além das diversas soluções disponíveis, como a supracitada Start Electric, a LeasePlan tem vindo a desenvolver "estudos de motorizações que analisam segmentos de veículos representativos da frota de renting nacional, demonstrando qual a alternativa mais eficiente em termos de TCO, apoiando, assim, os clientes numa tomada de decisão mais informada".

Mais do que simples prestadores de serviços

A LeasePlan diferencia-se de outras empresas do setor por ser parceira e consultora estratégica dos seus clientes e não apenas simples prestadores de serviços.



"Temos disponibilizado serviços de consultoria e estudos de mercado cada vez mais especializados, que se centram na identificação de oportunidades de redução ou otimização de custos, como é exemplo o whitepaper ‘Alterações Fiscais 2021’, no qual, de forma simples e clara, explicámos o enquadramento das novidades do OE 2021 para os veículos híbridos e híbridos plug-in", afirma Ricardo Silva.





A qualidade do serviço prestado, as ofertas da LeasePlan e a constante inovação em novos produtos, soluções e ferramentas de gestão têm sido reconhecidas pelos clientes, o que se confirma com a atribuição do prémio "Gestora de Frota 2020". Esta distinção foi atribuída no âmbito dos Prémios Fleet Magazine, que reconhecem os principais operadores e veículos mais importantes para o setor de gestão de frotas em Portugal.