Solução portuguesa acelera e poupa no carregamento de frotas elétricas

Fundada em 2019, e sediada no Porto, a i-charging visa o mercado global e ambiciona ser uma referência no setor da mobilidade elétrica. A empresa lançou uma família de produtos que está a ter grande procura nos vários mercados em que está presente, pelas suas características inovadoras, que otimizam a utilização de energia e o dimensionamento da rede de carregamento.





A i-charging apresenta uma equipa experiente, com vários anos de especialização no setor, bem como com um profundo conhecimento da tecnologia e do mercado. A experiência do utilizador e a do operador são questões fundamentais para a empresa. Segundo Isabel Lima, diretora de Marketing da i-charging, as soluções de tecnologia da empresa têm como foco as pessoas: "Os utilizadores de veículos elétricos que vão usufruir dos nossos equipamentos, para garantir que têm a melhor experiência; e as pessoas que vão operar e manter os nossos carregadores, com soluções digitais que permitem melhorar e otimizar a rede de carregamento."





Certificações e prémios abrem mercados

O facto de ser uma empresa nacional, com tecnologia portuguesa, que está neste momento presente em cerca de 30 países, nos cinco continentes, "é um orgulho" para todos na i-charging, afirma a responsável, que salienta: "Fomos o segundo fabricante a ter carregadores rápidos com a funcionalidade Plug & Charge validada oficialmente. Além da boa recetividade do mercado às nossas soluções, as certificações que já obtivemos (nomeadamente a Eichrecht, na Alemanha) e os prémios que já recebemos dão-nos confiança para o futuro e para prosseguir no caminho que estamos a seguir."





De facto, a i-charging investiu fortemente na certificação das suas soluções para estar presente nos mercados mais avançados. Além da Eichrecht, para o mercado alemão, a empresa já obteve várias certificações, incluindo a Certificação CE; a Mobi.e; a Cyber Security; a Plug & Charge; a ISO 15118, e mais recentemente, a certificação UL, que vai permitir a comercialização dos seus equipamentos no mercado norte-americano, onde já está presente com escritórios. Adicionalmente, a solução blueberry da i-charging já foi distinguida com quatro prémios internacionais: o E-mobility Award 2021; o German Design Award 2022; o German Innovation Award 2022; e foi finalista nos prémios eMove360° Awards 2021. Para Isabel Lima, "estes prémios e certificações demonstram o compromisso da empresa com a qualidade e a segurança, e desempenham um papel significativo na competitividade das soluções da empresa".





blueberry: a solução que poupa e acelera carregamentos

Mas de que soluções estamos a falar? Foi em outubro de 2020 que a i-charging apresentou a sua gama blueberry de carregadores de veículos elétricos, que permite a realização de carregamentos "inteligentes" de diferentes modelos de veículos. O blueberry está baseado numa tecnologia (dynamicblue) que está a ser patenteada e que permite a alocação dinâmica de potência, o que se traduz numa redução do tempo de total de carregamento, nomeadamente quando falamos em frotas. As potências de saída vão desde os 50 kW até aos 600 kW, para veículos elétricos ligeiros ou pesados, com tensão até 1.000 V. A estas vantagens acresce que "é possível que os veículos carreguem em simultâneo, e sequencialmente, de uma forma dinâmica, otimizando a infraestrutura de carregamento e faseando o investimento nesta", nota a responsável da empresa. Na sua perspetiva, "esta solução é perfeita para frotas, uma vez que não é necessário que uma carga num veículo acabe para se iniciar uma carga noutro veículo". "O blueberry fornece a potência necessária a cada veículo, de forma a carregarem em simultâneo. No final, há uma redução do tempo de carga total dos veículos, o que se traduz numa redução de custos" salienta Isabel Lima.





Entre as características inovadoras do equipamento, a i-charging salienta: a flexibilidade da potência, até à data 600 kW; a flexibilidade no número de veículos a carregar, até quatro em simultâneo; um sistema automático de gestão de cabos (objeto de patente), que se expande e retrai facilmente conforme as necessidades do utilizador; e um ecrã de 32 polegadas que permite uma interação intuitiva e pode apresentar qualquer tipo de conteúdo multimédia.

Adicionalmente, o equipamento tem um sistema que suporta uma app blueberry que facilita a configuração de vários parâmetros, tais como o limite ou tempo de carregamento, o montante a gastar, a forma de pagamento, e não só. Do ponto de vista do operador, a empresa disponibiliza a solução "my.i-charging", que monitoriza em tempo real a rede de carregamento e recolhe dados de operação o que permite a manutenção preditiva e prescritiva da rede.





Acresce que a empresa tem consciência de que está num mercado em grande evolução. "Em apenas quatro anos, a i-charging está já representada em cinco continentes. A tendência global é para o aumento do número de veículos elétricos e da infraestrutura de carregamento. Além de um maior número de carregadores, é necessária mais potência, não só para veículos ligeiros, mas também para os pesados, onde se fala já em sistemas de carregamento de megawatts. Na i-charging já estamos a trabalhar nestas novas especificações. Queremos manter a inovação na solução que desenvolvemos, pelo que dentro em breve traremos mais novidades para o mercado", anuncia a responsável.