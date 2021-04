“Tornar as vantagens do renting mais interessantes aos veículos elétricos”

Com a gestão de mais de 1,76 milhões de veículos e presença direta em 43 países, a empresa tem na solidez do grupo um forte pilar da sua vantagem competitiva, acompanhando os seus clientes em qualquer parte do mundo, disponibilizando as soluções de mobilidade mais inovadoras e os serviços mais tecnológicos. Nuno Jacinto, diretor comercial da ALD Automotive Portugal, explica o que a empresa está a fazer em Portugal para promover a mobilidade sustentável.





O que distingue a ALD Automotive e que vantagens oferecem os vossos serviços na gestão de frotas?

A empresa aposta num crescimento transversal em todos os segmentos de mercado. Estamos muito bem preparados para acompanhar desde grandes frotas até ao cliente individual, através das nossas várias equipas - umas que acompanham de forma direta os nossos clientes e outras que acompanham os nossos parceiros e que nos permitem estar presentes em muitas outras oportunidades e segmentos.



Neste campo, as parcerias são um elemento fulcral do nosso sucesso. Através das suas redes (capilaridade) permitem-nos chegar a oportunidades onde não chegaríamos de forma direta com as nossas equipas. Estamos muito bem preparados, pela nossa organização, experiência, produto e ferramentas chave na mão, que disponibilizamos aos nossos parceiros e que reforçam a liderança da ALD Automotive e a permanência da empresa como referência no mercado.





Também os elevados índices de qualidade e satisfação diferenciam muito positivamente a ALD Automotive. O nosso sistema de gestão é certificado pela mais recente norma ISO 9001:2015 e para obter uma visão abrangente da qualidade de serviço ao cliente, a nível internacional, a ALD Automotive tem um indicador de satisfação baseado em inquéritos aos gestores de frota, liderado pelas suas diferentes subsidiárias.



Em Portugal, os resultados nos índices de satisfação e recomendação são superiores a 75%, ano após ano.





Por último, reforçámos a apresentação do nosso ambicioso plano estratégico a cinco anos – o Move 2025, no qual a ALD Automotive se posiciona no centro da evolução do ecossistema de mobilidade e fortalece a sua vantagem competitiva para se tornar líder global no setor da mobilidade.

O que são e quais as vantagens do ALD electric e do ALD e-switch?

Ao falarmos do ALD electric falamos em tornar as vantagens do renting ainda mais interessantes quando associadas ao veículo elétrico. E com o objetivo de facilitar e promover a adoção e integração destes veículos na mobilidade dos nossos clientes, a ALD Automotive tem vindo a desenvolver diversas soluções de mobilidade sustentável.



O lançamento do ALD e-switch mostra que temos um leque de opções para oferecer e que estamos aptos a responder aos novos desafios. Fomos a primeira empresa a movimentar-se para a transição energética, iniciando em 2017 a implementação de políticas para a redução de veículos a diesel na nossa frota, ao mesmo tempo que desenvolvíamos uma abrangente oferta elétrica que incluísse serviços dedicados, como é exemplo o ALD e-switch.



Este serviço alia uma maior flexibilidade contratual ao renting de um veículo 100% elétrico e ecologicamente sustentável no dia a dia e em zonas urbanas - sem emissões de CO2 e redução da poluição sonora - e um veículo a combustão por 15 ou 30 dias/ano - para viagens pontuais, como fins de semana prolongados, férias ou viagens longas, retirando aos clientes a ansiedade ligada à autonomia destes veículos para percursos mais extensos e não urbanos.



Temos hoje 196 mil veículos verdes sob gestão a nível global, num crescimento anual superior a 30%. As novas entregas desta tipologia representam já mais de 20% da totalidade das entregas de novos veículos na Europa. Em Portugal, os veículos verdes já representam 25% das entregas de 2021, muitas delas com o serviço ALD e-switch associado.

Explique-me no que consiste o compromisso ambiental da ALD Automotive.

A ALD Automotive Portugal assume o ambiente como um elemento estratégico da sua gestão. Comprometemo-nos a desenvolver o nosso negócio de forma responsável, promovendo a melhoria do desempenho ambiental da atividade de renting e gestão de frotas. Estamos conscientes da preocupação dos nossos colaboradores, clientes e todas as partes interessadas no que respeita ao impacto da nossa atividade no meio ambiente, razão pela qual implementámos uma estratégia de proteção do meio ambiente e de desenvolvimento sustentável a longo prazo.



Queremos que o nosso compromisso ambiental seja realista, quantificável e alcançável, ajustado à realidade do nosso negócio. Para isso, desenvolvemos um plano de identificação, controlo e mitigação dos impactos que se juntam na linha de trabalho da qualidade de excelência, código de ética e responsabilidade social corporativa.



Prova dessa estratégia é a mais recente distinção "Prata" de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) da ALD Automotive Portugal, pela qualidade e desempenho dos seus compromissos no resultado de avaliação anual da EcoVadis - agência de rating de referência ao nível do desempenho de RSE. Uma avaliação que nos coloca entre os melhores 25% de empresas avaliadas pela EcoVadis, num reconhecimento de liderança e a prova concreta do nosso compromisso para com a responsabilidade social. E não pretendemos parar por aqui.



O setor da mobilidade tem um forte impacto e, como tal, uma responsabilidade acrescida no que respeita às alterações climáticas, razão pela qual colocamos grande foco no desenvolvimento de soluções de mobilidade sustentável. Faz parte do nosso compromisso que a atividade do nosso negócio tenha um impacto positivo na sociedade e em todas as partes interessadas.

A ALD Automotive está envolvida no Pacto de Mobilidade Empresarial de Lisboa. Qual é o vosso papel neste compromisso?

A ALD Automotive tem desempenhado um papel essencial na promoção da mobilidade sustentável. A nível internacional, somos os mais recentes membros, os primeiros na área da mobilidade, da ChargeUp Europe – o representante na Europa do setor de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos. Em comum, está o objetivo de acelerar o lançamento da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e permitir aos condutores um acesso contínuo em toda a União Europeia, numa experiência de carregamento fácil, transparente e integrada.





A nível local, assumimos também um forte compromisso, sendo a única gestora de frota a assinar o Pacto de Mobilidade Empresarial para a cidade de Lisboa, iniciativa promovida em conjunto pelo BCSD Portugal, Câmara Municipal de Lisboa (CML), o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e um conjunto alargado de diferentes empresas e instituições.



Este Pacto tem como objetivo promover uma mobilidade mais sustentável na cidade e no país, primeiro, através da criação de medidas concretas e condições para adoção de novos comportamentos e de novas soluções pelas empresas e seus colaboradores, segundo, pelo alargamento destas medidas a fornecedores e clientes.



Alguns exemplos desta iniciativa são a promoção da partilha de veículos corporativos, a promoção de trabalho remoto, o aumento do número de veículos elétricos em frotas, a instalação de carregadores elétricos na rede privada das empresas, entre muitos outros na área da sustentabilidade.

Da vossa experiência, as empresas portuguesas estão a aderir mais a frotas sustentáveis? A ALD Automotive está a ser procurada neste sentido?

As vendas de elétricos são já um facto indesmentível e a procura ao nível das frotas tem refletido esse caminho. Os últimos desenvolvimentos conduzem-nos para um futuro por parte das marcas mais direcionado aos veículos eletrificados, não apenas pela evolução da tecnologia, mas também pelo lançamento de novos modelos e pelo incremento de baterias com maior autonomia.



Acreditamos que os veículos elétricos (VE) captem grande parte do crescimento e se tornem dominantes no médio prazo, a partir de 2025.





Agora, todas as novas tecnologias têm a sua própria curva de aprendizagem e é necessário algum tempo, assim como principalmente suporte para entender as situações em que as novas tecnologias trazem uma eficiência real ao nível das frotas, por exemplo. É aqui que, nós, gestoras, temos um papel fundamental no apoio e acompanhamento às empresas neste processo de transição e decisão.



A consultoria que podemos oferecer, especialmente ao nível das novas tecnologias, mostra que as nossas equipas estão formadas e munidas de ferramentas que permitem uma avaliação na lógica de TCO possibilitando decisões conscientes e sólidas, com base em toda a despesa referente à utilização de uma viatura.

E os cidadãos? Estão a procurar mais carros elétricos e híbridos?

Os cidadãos a nível particular demonstram também uma maior predisposição e procura por esta oferta. No entanto, um fator importante, e que respeita ao nível comportamental, será dizer que os veículos elétricos não devem ser considerados como forma única de mobilidade, o chamado "one size fits all".



O VE é a resposta certa para utilizações específicas, assim como os veículos PHEV, híbridos, a gasolina ou mesmo a gasóleo, e todos eles encaixam no perfil particular. Numa implementação bem-sucedida, os nossos clientes devem ter em conta fatores como o perfil, a utilização e a aptidão e garantir que terão acesso às infraestruturas de carregamento adequadas. T



ambém aqui a ALD Automotive tem uma palavra a dizer, direcionando os seus clientes particulares para as melhores soluções existentes no mercado e de acordo com a sua utilização, num apoio e suporte essenciais para a transição energética neste público-alvo.