Vendas dos elétricos superam o gasóleo

Em março, venderam-se mais veículos elétricos ligeiros de passageiros do que veículos com motores a gasóleo. A percentagem de veículos elétricos ligeiros de passageiros vendidos foi de 22,39%, face aos 16,21% que representaram as vendas dos veículos movidos a gasóleo. O facto de a venda de veículos elétricos ter superado os veículos com motores a gasóleo no nosso país já não é inédito.

No passado mês de março, o crescimento das vendas de veículos elétricos – considerando todas as categorias dos veículos 100% elétricos (BEV – Battery Electric Vehicles) e veículos híbridos plug-in (PHEV – Plug-In Hybrid Electric Vehicles) – foi de 20,54%, em relação a fevereiro. Se considerarmos apenas os veículos BEV, o crescimento atinge os 45,65%. Todavia, se tivermos em conta apenas os veículos PHEV, verifica-se uma ligeira diminuição de 3,48%, o que significa que os veículos 100% elétricos continuam a ganhar terreno em relação aos híbridos plug-in em Portugal, é explicado pela UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos.

Em todas as categorias de veículos ligeiros e pesados, foram vendidos 1.883 BEV em março, atingindo o total de 4.314 veículos desde o início do ano. Relativamente aos PHEV foram vendidos 1.303 veículos no mês de março, em todas as categorias, mas sobretudo nos veículos ligeiros de passageiros, ficando perto dos quatro milhares de unidades desde o início do ano.

Em março, os veículos elétricos representaram 22,39% das vendas, ultrapassando os que têm motores a gasóleo, que se situou nos 16,21%.

No conjunto dos BEV e PHEV, foram vendidos 3.186 veículos em março, atingindo o total de 8.234 veículos neste primeiro trimestre, números que revelam um crescimento sustentado das vendas dos VE em Portugal, pode ler-se no documento da UVE.

Focando a atenção nos veículos ligeiros de passageiros, que representam a maioria das vendas automóveis em Portugal, na variação homóloga, os veículos de combustão interna (VCI) diminuem e os 100% elétricos e híbridos crescem. A variação homóloga de vendas dos VCI regressa a valores negativos, com -1,9%, depois de um único mês de variação positiva este ano, em fevereiro de 2022. Por sua vez, a variação homóloga relativamente aos BEV e PHEV encontra-se em terreno positivo há mais de um ano, em concreto desde março de 2021.

A consolidação do mercado de veículos elétricos torna-se ainda mais visível quando se analisa a quota mensal do mercado de veículos ligeiros de passageiros (BEV e PHEV), que se mantém acima dos 20% desde agosto de 2021, tendo inclusive ultrapassado os 30% em novembro.