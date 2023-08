Blue Screen assegura oferta legal-tech especializada

Com mais de duas décadas de atuação no mercado internacional de tecnologias de informação, a Blue Screen IT Solutions assume-se como uma empresa de desenvolvimento de software e manutenção de sistemas. A oferta surge suportada no LMS – Legal Management System, um software de gestão e administração de casos jurídicos, "vocacionado para a gestão e acompanhamento de processos de dívida, permitindo centralizar toda a informação desde o pré-contencioso até ao acompanhamento da insolvência ou recuperação, passando pelo contencioso", conforme explica, Frederico Faria de Oliveira, fundador e managing partner da Blue Screen IT Solutions.

Atualmente na sua terceira versão, o LMS – Legal Management System tira partido de um know-how acumulado da Blue Screen que permite à empresa afirmar-se "como especialista no fornecimento de soluções legal-tech para organizações que tenham um volume significativo de processos judiciais em tramitação nos seus departamentos e/ou que pretendam terceirizar o seu tratamento com parceiros externos", diz ainda o mesmo responsável.

Solução de créditos firmados

O LMS – Legal Management System é a solução disponibilizada pela Blue Screen para tratar carteiras de crédito de forma segmentada e de larga escala através de um motor de workflows configuráveis, adequados à dimensão e necessidades, para agilizar e facilitar a atribuição de tarefas entre utilizadores internos ou externos e que podem ser escaladas a grupos de utilizadores quando necessário.

Frederico Faria de Oliveira explica que esta oferta se encontra disponível como SaaS (software-as-a-service), "num modelo de subscrição por utilizador, alojado on premises, em cloud própria ou partilhada". Na sua versão atual, o LMS recorre a tecnologia "que revoluciona o processo de recuperação de crédito: primeiro, na gestão interna dos processos em pré-contencioso, e depois, na fase em que este passa para as mãos dos advogados, permitindo-lhes que atuem em conjunto com a entidade credora, de forma mais próxima, implementando processos automáticos que envolvem todos os intervenientes no processo".

A solução está, neste momento, implementada "num dos principais bancos nacionais como o sistema principal das suas áreas de recuperação de crédito, gestão de processos judiciais e contencioso", sendo utilizada por vários departamentos internos e mais de 20 escritórios de advogados externos dessa mesma instituição bancária. Uma realidade que "lhe conferiu ainda maior robustez e adequação para esta área de atividade", assegura Frederico Faria de Oliveira.

Em 2009, a Blue Screen IT Solutions iniciou o desenvolvimento da solução LMS – Legal Management System, em conjunto com uma sociedade de advogados parceira, no sentido de, à data, agilizar a cobrança dos seus honorários e comissões referentes à recuperação de crédito. Então, e nos anos seguintes, "este era um terreno próprio das entidades cuja área de atuação estava entre o bancário e o financeiro".



Atualmente, a companhia acredita estar dotada "de conhecimento muito extenso das operações de recuperação de crédito nos setores bancário, imobiliário, segurador, serviços (em particular, prestação de serviços de fornecimento de águas e saneamento), distribuição e retalho". O responsável da Blue Screen defende que "já não são apenas as empresas do setor financeiro que têm necessidade de digitalizar e transformar os seus departamentos legal e de recuperação de crédito com vista a recuperações mais eficazes". Na verdade, "muitas outras empresas, dos mais variados setores, sentem esta mesma necessidade de acompanhar o atual contexto económico".

Assegurar a diferenciação

O fundador e managing partner da Blue Screen IT Solutions sabe que a força motriz do LMS – Legal Management System "é a satisfação por parte dos utilizadores internos". O mesmo será dizer que "o foco no cliente está sempre presente já que a solução SaaS é passível de elevado nível de customização para responder às necessidades do negócio". Mas também porque, por outro, "eventuais necessidades podem ser colmatadas com desenvolvimentos à medida, asseguradas por dois grandes "pesos pesados" do mundo tecnológico, a metodologia Agile e a plataforma de desenvolvimento aplicacional OutSystems", disse ainda.

Estes dois eixos distinguem o LMS – Legal Management System, "não só a aplicação em si, pela robustez, como o processo de (eventual) desenvolvimento aplicacional adicional e implementação". Trata-se de uma solução "extremamente robusta, perfeita para grandes empresas com elevado nível de complexidade no que diz respeito à integração de dados de várias soluções internas". O LMS tem ainda a capacidade de "centralizar a informação proveniente de vários departamentos internos e prestadores de serviços externos, garantindo segurança e disponibilidade imbatíveis".