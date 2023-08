COSEC: uma referência no setor

Fundada em 1969, a COSEC atua em Portugal com oferta ao nível dos Seguro de Crédito e Seguro Caução. Ao mesmo tempo, e desde a sua fundação, foi também mandatada pelo Estado Português para gerir o Sistema de Seguros de Créditos com Garantia de Estado, um instrumento de política pública para colmatar as falhas de mercado deste ramo de seguros em exportações para países de risco mais significativo.

Conforme explica ao Negócios em Rede, Vassili Christidis, CEO da COSEC, ao longo destas cinco décadas a companhia foi sempre "acompanhando as transições digitais de forma a proporcionar os melhores serviços e produtos aos clientes". E o reconhecimento "é claro", já que a estratégia da COSEC de aumentar a base de clientes "tem dado frutos" com um crescimento de 14,3% nos últimos três meses.

Vassili Christidis adianta que através do Seguro de Crédito a COSEC consegue "apoiar as empresas também na recuperação de dívidas", uma vez que que o seguro permite a gestão do crédito a clientes e contempla o não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços realizados, tanto em Portugal como nos mercados externos.

O CEO elenca três passos no âmbito do Seguro de Crédito: o primeiro é a prevenção de risco, o segundo é a indemnização, sendo que, em caso de incobrabilidade, a companhia, indemniza o seu cliente de forma a minimizar os impactos no cash-flow "e, por fim, a recuperação de dívidas em que a COSEC atua assim que é informada de atrasos nos pagamentos ou mesmo de incumprimentos".

Um dos acionistas da companhia, a Allianz Trade (a marca registada utilizada para designar a gama de serviços prestados pela Euler Hermes, S.A), tem "um profundo conhecimento sobre este segmento" relacionado com o Seguro de Crédito, "e está na vanguarda da tecnologia nesta área". A COSEC atua com facilidade nos mercados globais, utilizando importantes sistemas de business intelligence, "o que permite prevenir e minimizar os riscos, colocando os seus clientes um passo à frente no negócio".

Além disso, a empresa "dispõe de uma equipa interna especializada, o que permite elevadas taxas de recuperação em caso de incidente", diz Vassili Christidis. A COSEC está "constantemente a ouvir o mercado para perceber a sua evolução e quais as melhores soluções e produtos para satisfazer as necessidades dos seus clientes".





"A COSEC dispõe de uma equipa interna especializada, o que permite elevadas taxas de recuperação em caso de incidente." Vassili Christidis

Em termos de Seguro de Crédito, a COSEC apresenta o Seguro de Crédito - Oferta Global, um produto comercial de curto prazo que cobre as vendas a crédito para que a tesouraria das organizações esteja salvaguardada, evitando o malparado.

Disponibiliza igualmente o COSEC – Allianz Trade World Program, um seguro de crédito global destinado a grandes empresas que operam em dois ou mais países e permite proteger as empresas globais contra riscos decorrentes de créditos comerciais ou situações de risco político, oferecendo ainda um serviço de cobrança de dívidas local.

Por outro lado, o Seguro Caução "garante o bom cumprimento de obrigações contratuais assumidas na ordem externa", sendo funcionalmente equivalente a garantias prestadas por instituições financeiras.

Um mercado atípico

Quando olha para o mercado, Vassili Christidis percebe que "os últimos anos, foram profundamente atípicos", primeiro com "uma pandemia e depois uma guerra no Velho Continente". A economia ressentiu-se disso e 2020 foi um ano difícil, "mas, a verdade é que no período pós-pandemia, a economia está a crescer, por vezes mesmo acima da média do euro". Nesse sentido, a indústria e os serviços "são as duas principais áreas de atividade económica, sendo que a indústria, note-se, tem uma forte vertente de internacionalização e exportação".

Estando há mais de cinco décadas a trabalhar em Portugal, uma das imagens de marca da COSEC é a sua "constante análise do mercado para assim melhor servir as empresas" e é este também um dos seus pontos diferenciadores face à concorrência. O Seguro de Crédito é a solução que oferece proteção preditiva, avaliação da situação de risco dos clientes e informação para ajudar as empresas a melhorar as suas decisões de crédito. No caso de algumas situações de atraso ou falta de pagamento, a COSEC "atua assim que é notificada". E se a situação evoluir para a incobrabilidade, "a empresa processa a indemnização" sendo que, para os clientes, "isto representa uma garantia financeira, assegurando que receberão o pagamento das suas vendas a crédito", garante Vassili Christidis.