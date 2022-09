“Inovação, especialização e capacidade de gerir grandes volumes são fundamentais na recuperação de crédito”

A Blue Screen é uma empresa de desenvolvimento de software e manutenção de sistemas que atua no mercado internacional de tecnologias de informação há mais de 20 anos. Com serviços que incluem consultoria de TI, desenvolvimento de software e gestão de serviços cloud, a Blue Screen detetou, logo em 2009, uma oportunidade no desenvolvimento de soluções que agilizam a recuperação e ajudam credores e recuperadores a trabalhar em conjunto.





De que forma é que a Blue Screen se posiciona junto do setor da recuperação de crédito?

A nossa solução (LMS – Legal Management System) começou a ser desenvolvida em 2009, em conjunto com uma sociedade de advogados parceira, no sentido de agilizar a cobrança dos seus honorários e comissões referentes à recuperação de crédito. Entretanto, evoluiu, no âmbito da integração de outra sociedade de advogados com um importante banco nacional, garantindo àquela o acesso aos dados necessários ao desenvolvimento do seu trabalho de recuperação de crédito. A mais recente versão do LMS recorre a tecnologia que revoluciona o processo de recuperação de crédito na fase em que este passa para as mãos dos advogados, permitindo-lhes que atuem em conjunto com a entidade credora, de forma mais próxima, implementando processos automáticos, alertas dinâmicos e um "workflow" personalizado que envolve todos os intervenientes no processo.





A digitalização e a automação da atividade de recuperação de crédito são tendências de futuro? Quais considera serem as principais tendências de futuro da atividade e como irá evoluir o setor?

A digitalização e a automação da atividade de recuperação de crédito são já tendências do presente e, claramente, são o futuro. Quaisquer entidades com um considerável número de processos e, nomeadamente, processos de recuperação de crédito, beneficiam com a digitalização. São processos complexos e exigentes, que dependem do contributo assertivo e atempado das diversas partes, entidades e departamentos intervenientes, pelo que o recurso a uma ferramenta ágil de centralização torna-se fundamental. A partilha de informação, de uma forma integrada, permite uma visão comum dos processos em tempo real, para que todos trabalhem em sintonia. Já ao permitir que os diversos intervenientes trabalhem sobre a mesma plataforma, o LMS – Legal Management System passa a poder ter um papel ativo no processo, através da automação de tarefas repetitivas, aliviando ainda as pessoas de diversas tarefas de elevada exigência, detalhe e rigor.





Considera que a inovação, a especialização e a capacidade para gerir grandes volumes estão a ganhar importância? De que forma é que estas características são importantes para os clientes da Blue Screen neste setor?

A inovação, especialização e capacidade de gerir grandes volumes são absolutamente fundamentais para que as empresas possam incrementar a eficácia dos seus departamentos legal e de recuperação de crédito, permitindo acompanhar os crescentes volumes sem sentir a necessidade de escalar as suas equipas. O LMS é exatamente um sistema desenvolvido neste sentido e tem vindo a permitir às empresas constatar esta realidade.





Os números mais recentes do Banco de Portugal mostram um endividamento crescente do setor não financeiro num contexto de subida da inflação. Que impacto é que esta situação está a ter e poderá vir a ter na atividade do setor?

São cada vez mais as empresas que procuram a Blue Screen IT Solutions no sentido de ver o LMS a ser implementado para auxiliar no processo de recuperação de dívidas. Já não são apenas as empresas do setor financeiro que veem a necessidade de digitalizar e transformar os seus departamentos legal e de recuperação de crédito, com vista a recuperações mais eficazes. Muitas outras empresas, dos mais variados setores – sejam seguros, utilities ou grandes grupos económicos – sentem esta mesma necessidade de acompanhar o atual contexto económico e manter sustentáveis as suas atividades.