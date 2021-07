ISG: uma referência nacional

Num trabalho dedicado à economia, gestão e crédito tem de se falar do ISG – Instituto Superior de Gestão que tem uma história riquíssima! Foi a primeira business school em Portugal (fundada em 1978), sendo hoje uma escola de referência no contexto do ensino da gestão no nosso país. De entre as escolas de gestão, o projeto ISG | Business & Economics School destaca-se pelo carácter inovador da sua formação multidisciplinar, adaptada às reais necessidades do mercado de trabalho.

Com o acesso ao ensino superior ao "virar da esquina", são quatro as ofertas do ISG no que diz respeito a licenciaturas: Economia, Gestão, Gestão de Recursos Humanos e Gestão do Turismo. Mas temos de destacar a Dupla Licenciatura em Economia/Gestão e a Dupla Licenciatura em Gestão/Economia. Em relação a estes double degrees, explique-se que os alunos que completem o curso de 1º ciclo em Gestão ou em Economia, com mais um ano de formação, ficam licenciados em ambas, com dois diplomas independentes – um em Gestão e o outro em Economia.

Estas duas licenciaturas têm fortes sinergias devido a cerca de 70% do plano curricular ser semelhante. Esta é a razão pela qual, com os restantes 30%, em dois semestres, os alunos podem obter as duas licenciaturas.

Aposta na formação executiva

O ISG acompanha os ritmos de evolução social, económica e empresarial. Um dos seus objetivos passa por perceber as necessidades do mercado, em ligação com o tecido empresarial, para promover uma aprendizagem contínua depois da obtenção de graus académicos bem como integrar e transmitir novos conhecimentos e desenvolvimento de competências nas organizações. Nesse sentido, existe uma forte aposta da business school na formação executiva, com a oferta de 17 programas.

Realce-se o facto de as pós-graduações de Gestão, de Recursos Humanos, de Gestão Financeira, de Gestão de Projetos e de Gestão de Operação e Logística terem normalmente as suas vagas "totalmente preenchidas", assegurou recentemente ao Negócios em Rede Clara Viegas, diretora do Departamento de Formação Avançada do ISG.

A responsável da Business & Economics School acrescentou que a escola está atenta e procura sempre ligação ao que os seus alunos precisam hoje em dia. "Seguindo esta linha, o ISG já tem disponíveis mais três pós-graduações de excelência, que são Fiscalidade Avançada, Coaching Executivo e Liderança de Alta Performance e Gestão dos Municípios-Governação e Sustentabilidade."

Da fiscalidade avançada à administração pública

Assim, a pós-graduação de Fiscalidade Avançada vai atuar num nível superior, quer pelo programa apresentado, quer pelo estatuto dos docentes convidados. "Os empresários de topo procuram muito este género de experimentação, com possibilidade de troca de experiências reais, que sejam enriquecedoras para o seu percurso profissional", explicou Clara Viegas.

Sobre esta pós-graduação, registe-se que a fiscalidade é um fator fundamental de competitividade das economias e das empresas, em face da globalização e da integração de Portugal num dos espaços económicos mais competitivos do mundo. A crescente perceção e consciência da relevância da fiscalidade e o seu impacto nas operações tornam a frequência desta pós-graduação avançada um fator diferenciador e de especialização numa área com cada vez maior procura no mercado nacional e internacional. Este programa foi concebido para responder aos problemas das empresas neste domínio e para transformar a fiscalidade num fator de eficiência empresarial.

No que diz respeito ao segmento executivo, procura "credibilidade, experiência e know-how, denotando-se atualmente um crescimento nos cursos comportamentais, digitais e de gestão".

A escola está ainda a apostar bastante nas formações dirigidas à administração pública que têm sido um verdadeiro sucesso. Refira-se que o ISG é provedor da formação FORGEP e CAGEP e percebe que tem uma grande capacidade em trabalhar nesta área de atuação, com mais diversificação de produtos.