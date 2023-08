PSG Recuperação de Crédito chega ao mercado

Nascida no seio do Grupo PSG, a PSG Recuperação de Crédito é uma empresa recente no mercado nacional, mas que promete assumir-se como alternativa forte no setor em que atua.

Criada por António Bastos e Pedro Martins, a nova organização conta já com nomes fortes no seio do Grupo como a PSG Segurança Privada, a PSG Serviços e a PSG Real.

Pedro Martins, CEO da PSG Recuperação de Crédito, formado em gestão de marketing e empresário com negócios em várias áreas, explicou ao Negócios em Rede que o seu core business é a segurança privada: "A PSG Segurança Privada é uma empresa que conta quase quatro mil funcionários e que está cada vez mais vocacionada para trabalhar para grandes instituições, nomeadamente do Estado com contratação publica."

Já no que diz respeito à PSG Serviços, o foco está na formação, dispondo de diversos centros espalhados por vários pontos de Portugal. Finalmente, a PSG Real, igualmente na área da segurança privada, "é uma empresa mais segmentada para os mercados da diversão noturna e tudo o que são eventos globais, festivais e espetáculos do género".





Responder a lacunas de mercado

No que diz respeito à nova aposta do Grupo PSG já deu os primeiros passos e está atualmente a trabalhar com recuperação de crédito de outras empresas do Grupo, "mas não tenho duvida nenhuma que, a partir de agora, o negócio vai começar a disparar". De resto, este foi também um dos motivos que levou Pedro Martins a avançar com a sua criação: "As minhas empresas necessitavam de recorrer a serviços externos de recuperação de crédito e aquilo com que me deparei foi que não tinha uma oferta que eu considerasse vir a responder às minhas necessidades, sem retirar crédito às empresas do setor que já existem no mercado."





Por outro lado, a própria "conjuntura económica que o país está a atravessar, com o aumento do crédito malparado e também maior necessidade de investir em serviços deste género" ajudou Pedro Martins a acreditar que esta seria "a altura certa para avançar", em parceria com António Bastos que tem "um know-how do negócio muito grande e que está já habituado a trabalhar nesta área".

A atuação no mercado deverá primar pela "oferta de um serviço diferenciado, mas também pela qualidade e pela confiança com o cliente, sempre aliada à seriedade do negócio", refere António Bastos.





A empresa disponibiliza, entre os seus serviços, a recuperação e aquisição de créditos, mas deverá também trabalhar na compra, venda e revenda de bens móveis e imóveis.

"Fazemos cobrança de dívidas, quase sempre no plano judicial, sendo que tudo corre os seus trâmites legais", sublinha António Bastos. A PSG Recuperação de Créditos começa por fazer "uma abordagem à dívida e à realidade envolvente, faz ainda o estudo, a análise e avança com os processos necessários junto do tribunal".

António Bastos fala em duas premissas fundamentais para a empresa: "A celeridade e a confiança, o que nos obriga a ir ao terreno e estar junto do cliente em qualquer ponto do país e ilhas." O envolvimento do negócio poderá ainda passar pelo mercado internacional, "já que temos contactos em quase todos os continentes e também pretendemos avançar por aí".

A compra de carteiras de crédito é outra vertente da empresa a ser explorada, "negociando, por exemplo, junto dos bancos e fazendo passar o risco para nós", adianta Pedro Martins. Aconselhamento jurídico, criação de empresas, insolvências e PER são outras hipóteses que a PSG Recuperação de Crédito pretende abordar.

António Bastos acredita que Portugal "tem várias empresas em dificuldade" fruto não só do baixo fundo de caixa como "de uma carga fiscal grande", perspetivando-se que, "o pós-férias nos venha trazer muitas situações de cobrança e gestão de crédito". O CEO assegura que a rapidez na entrega do dinheiro cobrado será também ponto de honra: "Em qualquer serviço, o que pretendemos é não demorar mais de três a quatro dias, depois da cobrança da dívida, a entregar o dinheiro ao cliente e receber os nossos honorários."

Saiba que…

…a PSG Recuperação de Crédito vai estabelecer parcerias com várias associações em Portugal, facilitando o serviço junto dos associados. O primeiro nome da lista é a Associação dos Empresários do Minho.