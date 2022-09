"Somos a parte que facilita a relação entre o credor e o devedor"

A Zolva é de criação recente, que por força da experiência e know-how dos seus fundadores, possui um elevado grau de conhecimento e experiência na área do Crédito. Ao longo dos últimos anos, assentou a sua estratégia na aquisição de companhias em atividade e de renome nos diversos países, para desde logo assumir uma posição de liderança.

A Multigestion Iberia, em Portugal desde 1998, foi adquirida em agosto de 2021, e desde o seu início que a equipa de gestão liderada David Martin Ibeas – Regional Managing Director Iberia – Espanha e Portugal – teve como objetivo o crescimento no mercado nacional e ser líder de mercado. A área de compra de carteiras de crédito – em que a Multigestión não atuava – é agora estratégica, assim como o crescimento de quem trabalha connosco.

De que forma é que a Zolva se diferencia dentro do setor? É importante a pertença a um grupo internacional nesta área?

O que nos diferencia é atingir resultados para os nossos clientes, e ajudar quem necessita de ajuda de uma forma saudável e construtiva. Procuramos resolver os problemas analisando a capacidade e a vontade do devedor, dando prioridade à vontade e a encontrar soluções que se adequem às circunstâncias de cada um. Ser parte de um grupo internacional é muito importante e isso nota-se na atividade diária, na gestão de dívidas, mas também na gestão da própria empresa, e estamos muito satisfeitos com a forma como está a decorrer o processo de integração.





As empresas de gestão e recuperação de créditos consideram que criam valor para os seus clientes através de um acréscimo de eficiência que beneficia a tesouraria dos clientes e evita o recurso aos tribunais, para dar dois exemplos. Quais considera serem as principais tendências de futuro da atividade e como irá evoluir o setor?

A tendência é de servir de veículo da melhoria da economia na sua generalidade. A mora não desapareceu. Como companhia de recuperação de créditos, somos a parte que facilita a relação entre o credor e o devedor. Os bancos não podem oferecer algumas soluções aos seus clientes, mas nós sim. A nossa posição permite que disponibilizemos soluções que melhorem a capacidade financeira do devedor, sem que isso prejudique a posição do nosso cliente.





Na sua apresentação, a Zolva sublinha a importância da inovação, da especialização e da capacidade para gerir grandes volumes. De que forma é que estas características são importantes para os clientes?

Tudo isso se traduz na rapidez de contacto com o devedor, de resposta ao cliente, de gestão de carteiras em que os nossos clientes sabem, de antemão, que na data acordada a carteira está gerida, e que podemos passar para uma outra fase do processo, com a certeza de que fizemos tudo na fase anterior. As pessoas que integram as equipas da Zolva são extraordinárias e, sem elas, nada seria possível. Esta indústria de recuperação de créditos é incrível, e ao contrário do que muitos possam pensar, a nossa atividade é muito importante para a economia do país. Ser parte integrante desta indústria é algo de que muito me orgulho.