As melhores soluções para clientes corporate e empresas de média dimensão

A Finangeste é uma empresa especializada na gestão de créditos em incumprimento de clientes corporate e empresas de média dimensão, bem como na gestão de activos imobiliários destinados aos mais variados usos e finalidades.

Rui Madeira, administrador da Finangeste,explica que a empresa foi criada pelo Governo português em 1978, com o objectivo de gerir elevados volumes de activos malparados, constituídos por créditos, imóveis e participações financeiras, provenientes de bancos com dificuldades financeiras naquela época. Estes activos correspondiam a portefólios de grandes dimensões, constituídos por créditos com garantias hipotecárias, créditos sem garantias, imóveis de diversa natureza, incluindo terrenos rústicos e terrenos com capacidade urbanística, bem como participações financeiras em várias empresas nacionais de média e grande dimensão.

Foi considerado o primeiro "bad bank" criado em Portugal e, muito provavelmente, um dos primeiros a ser constituídos na Europa.

A Finangeste deu continuidade a um plano estratégico de aquisições de novos activos junto dos bancos a operar em Portugal, através de processos negociais continuando, assim, a dar o seu contributo para a resolução dos graves problemas relacionados com o crédito malparado na banca em Portugal.

Está num período de forte expansão com o recrutamento de novos colaboradores e novos talentos.

Objectivos

O principal objectivo estratégico da Finangeste consiste em encontrar as melhores soluções de gestão e recuperação de créditos para cada cliente corporate e empresas de média dimensão que apresentem dificuldades no cumprimento dos compromissos para com os bancos credores, informa Rui Madeira. Privilegia sempre a procura da melhor solução que se adeqúe às potencialidades e viabilidade dos clientes para a regularização das dívidas bancárias e dívidas para com terceiros.

Estas soluções passam por novos investimentos nas empresas, pela gestão de activos imobiliários que não são fundamentais ao seu negócio principal e pela procura de investidores e parceiros vocacionados para cada projecto. Através da sua rede de investidores/parceiros estrangeiros e nacionais tem sido possível encontrar soluções específicas em função de cada caso.

A Finangeste tem equipas especializadas, com muita experiência, na gestão destes casos que normalmente envolvem intervenientes multidisciplinares, tais como gestores financeiros, advogados, arquitectos, engenheiros e especialistas em questões fiscais.

Além da gestão dos NPL corporate e de empresas, a Finangeste desenvolve também a gestão de elevados volumes de carteiras de imóveis provenientes de bancos e companhias de seguros potenciando a criação de valor e a sua readaptação às novas necessidades e às novas tendências do mercado.

Empresa de "development projects"

A Finangeste tem como actividade complementar uma forte componente de "development projects", destinada a criar valor nos imóveis, normalmente recebidos como colaterais dos NPL. A Finangeste tem experiência no desenvolvimento, readaptação e inovação de projectos com elevado sucesso. Trabalha com uma vasta equipa de parceiros externos que abrange a concepção, o desenho, a execução, o marketing e vendas dos mais variados tipos de projectos.