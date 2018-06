Número de empresas está a aumentar na área

Os processos de recuperação extrajudicial, fruto da crise económica, "desceram muito", conta Raquel Alcoforado. Actualmente, sente-se um aumento, mas muito reduzido, pois apesar de os bancos e as financeiras estarem a conceder mais crédito, a sua análise é "mais criteriosa, deixando menos créditos para gerir".

Questionada sobre se hoje existem mais ou menos empresas de recuperação e gestão de crédito no país, responde que apesar de o número de associados da APERC "subir muito pouco ao longo dos anos", a responsável da Multigestión acredita que "existam mais empresas nesta área de negócio". "É importante salientar que a APERC é a associação que representa os seus associados, que todos estamos obrigados a um código de conduta. As empresas vão surgindo a pensar que é uma área de negócio ‘fácil’. Acreditam que se está perante ‘a galinha dos ovos de ouro’, mas se não se dedicarem de corpo e alma a esta actividade e colocarem os interesses dos clientes em primeiro lugar, rapidamente percebem que nada é fácil e acabam por fechar as portas ou mudar de actividade", garante.