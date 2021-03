O MBA dos líderes globais

"Um profissional que procure o the Lisbon MBA Católica|Nova conseguirá desenvolver o seu potencial e descobrir o seu propósito, para se tornar um líder global, capaz de inspirar e mobilizar para a transformação, resultado da disrupção tecnológica que vivemos, preparando a organização para os desafios do futuro, sempre com o objetivo de ter um impacto positivo nas empresas e na sociedade." Quem o assegura é Maria José Amich, executive director do the Lisbon MBA Católica|Nova.

O the Lisbon distingue-se por ser um MBA na vanguarda das tendências, que forma gestores com pensamento crítico e estratégico para dar resposta aos desafios das empresas, através da "inovação constante, do rigor académico e excelência do corpo docente; e da forte componente da aprendizagem hands-on e por oferecer uma experiência global única através do programa de imersão no MIT Sloan School of Management, nos EUA", informa Maria José Amich.

Os programas do the Lisbon MBA têm uma proposta de valor distintiva com base em 5 pilares estratégicos:

Experiência de transformação global: através do programa de Imersão no MIT Sloan, em Boston, com foco no empreendedorismo e na inovação tecnológica, que se complementa com a opção de realizar projetos de consultoria internacional e programas de exchange nos cinco MBA Continentes. De salientar ainda, o corpo docente de renome internacional proveniente das 3 universidades de topo – Nova SBE, Católica-Lisboa e MIT Sloan – e o perfil internacional das turmas;

Abordagem holística: além da formação com elevada componente técnica que integra as últimas tendências no âmbito da gestão, e da inovação tecnológica. A aposta nas competências comportamentais através de programas de desenvolvimento de liderança, assim como coaching individual e em grupo e mentoring, que contribuem para a abordagem holística e integrada dos programas, permitindo que os alunos se tornem líderes focados na gestão ágil das organizações;

Aprendizagem Experiencial e Customizada: consiste num processo de aprendizagem learn by doing, articulado com as necessidades reais das empresas e interesses específicos dos alunos. O processo de aprendizagem é prático, articulado com as necessidades reais das empresas, com classes reduzidas e com a possibilidade de customizar cada programa;

Progressão de carreira com propósito: os alunos são acompanhados de forma personalizada, com ferramentas e recursos para os ajudar na descoberta do seu propósito e determinar o melhor plano de carreira, de forma a atingirem os seus objetivos profissionais e pessoais;

Lisboa: cidade europeia vibrante e empreendedora, caracterizada pela diversidade e tolerância, com uma mentalidade aberta e um ambiente empresarial dinâmico, local de excelência para viver esta experiência.

O the Lisbon MBA International

Pedimos a Maria José Amich que nos falasse um pouco dos dois programas de MBA. Assim, no que toca ao the Lisbon MBA International é um programa full-time de 12 meses para profissionais de alto potencial que pretendem acelerar ou mudar as suas carreiras, e com um mínimo de três anos de experiência.

"Está, desde 2013, no ranking do Financial Times, estando em 2021 no Top 25 na Europa e é o único MBA português presente neste ranking, e no The Economist, onde marcou a estreia portuguesa este ano. De salientar, também, os excelentes resultados de empregabilidade com um aumento salarial de cerca de 76%, três anos após anos de conclusão do MBA (FT Global Ranking 2021). Além disso, destaca-se a forte componente internacional das classes, cerca de 60% internacional, sendo um terço constituído por mulheres", sublinha.

O the Lisbon MBA Executive

Já o the Lisbon MBA Executive decorre em part-time, durante 22 meses, e destina-se a "profissionais bem-sucedidos, com pelo menos cinco anos de experiência, e que desejam evoluir para posições de gestão de topo, e contribuir para a transformação positiva das organizações". Em 2020, o Executive MBA foi distinguido no Financial Times Executive MBA ranking, sendo o 42º e também o único em Portugal presente neste ranking.

Resposta ágil e colaborativa à pandemia

Maria José Amich conta que perante os constrangimentos impostos pela pandemia, a comunidade do the Lisbon MBA Católica|Nova (escolas, professores, alunos, alumni e equipa de gestão) conseguiu responder "de forma ágil e colaborativa, garantindo a continuidade dos programas com o mínimo de disrupção, mostrando valores de liderança, resiliência e espírito de equipa para enfrentar esta situação e sair dela mais forte"

.

"Para responder à mudança imposta pela pandemia – não perdendo o foco na procura pela excelência e inovação e atualização, tendo em vista o reforço da nossa proposta diferenciadora de valor – o the Lisbon MBA Católica|Nova implementou, em 2020, mudanças nos projetos que integram quatro dos seus pilares estratégicos: Truly Global Experience, Outstanding Action Learning, Holistic Approach e Meaningful Career Advancement", explica Maria José Amich, apontando o que foi feito caso a caso.

Truly Global Experience

Neste pilar estratégico, em que se destaca a parceria de longa data com o MIT School of Management, reforçámos a aposta no empreendedorismo e no ecossistema de impacto, através da cadeira de Empreendedorismo do MIT Sloan para ambos os programas, e que é lecionada pelo professor Bill Aulet, diretor executivo do Martin Trust Center for MIT e professor de Empreendedorismo, Inovação Tecnológica e Estratégia do MIT Sloan, e que foi recentemente distinguido com o prémio de Melhor Professor pela Associação de PME nos EUA.

No âmbito da experiência internacional, salientamos também o International Consulting Lab, que, também este ano, terá a Galp como parceira. Na última edição, permitiu aos alunos desenvolverem projetos em torno de um tema fundamental, a sustentabilidade. Neste programa, os alunos do The Lisbon MBA International e da escola de negócios Insper, de São Paulo, no Brasil, desenvolveram um projeto de consultoria no âmbito dos combustíveis de baixo carbono no mercado brasileiro. O International Consulting Lab é realizado desde 2011 em parceria com MBA de topo internacionais, como o Fudan, na China, o Egade, no México, e o Insper, no Brasil.

Outstanding Action Learning

Para fazer face à distância imposta pelo contexto sanitário, reforçámos a componente de experiential learning, ou seja, a oportunidade de os alunos terem uma aprendizagem prática ao longo da formação com aulas num formato hands-on e com um plano curricular personalizado, para garantir a continuidade dos programas com base num dos eixos mais relevantes do The Lisbon MBA Católica | Nova: o do experiential learning.

Foram criados projetos em cada um dos programas. No Executive MBA, foram desenvolvidos projetos de negócio e simulação no âmbito da cadeira Business Project e Business Simulation, que permitem aos alunos adaptar os conhecimentos adquiridos durante o MBA a situações reais de negócio em diferentes setores. E, no caso do International MBA, no âmbito do período de dois meses do Action Learning, os alunos tiveram a oportunidade de optar por In-Company Assignments, alguns em contexto internacional, o que vem consolidar também a experiência de Global Learning referida anteriormente.

Reforçou-se a aposta na área do empreendedorismo, que tem tido uma crescente adesão dos alunos, resultando na criação de start-ups inovadoras, nomeadamente na área do recrutamento de talento com base em inteligência artificial ou no conceito de espaços de trabalho partilhados ágeis e flexíveis. Neste âmbito, estabelecemos recentemente uma parceria com a consultora de inovação Beta-i, com o objetivo de apoiar ainda mais os nossos alunos do International MBA no desenvolvimento do seu projeto empreendedor.

Adicionalmente, no amplo leque de cadeiras optativas, temos vindo a reforçar áreas estratégicas, nomeadamente no âmbito da Sustainability em áreas como Creating Shared Value: Innovative Models for Ethical and Socially Responsible Businesses.

Holistic Approach

Consideramos que o desenvolvimento pessoal e a busca por um propósito são indissociáveis do conceito de desenvolvimento da liderança. Dessa forma, este foi também reforçado em ambos os MBA – International e Executive – no âmbito do Friday Forum e Leadership Stream, respetivamente, nomeadamente através de self-awareness, liderança pessoal e de equipas e, de uma forma geral, de todas as deep skills, fundamentais para formar líderes com propósito. O acompanhamento e desenvolvimento dos alunos foi reforçado, nomeadamente, através do aumento de sessões individuais de coaching.

Meaningful Career Advancement

Este eixo estratégico tem vindo a ser reforçado através de um conjunto de iniciativas, nomeadamente sessões de counselling, personalized branding, inspirational talks com CEO e painéis do setor empresarial que, através do suporte do Career Management Center, ajudarão os alunos a completar com sucesso a sua journey, definindo a sua visão e estratégias de sucesso para uma carreira de sucesso, com propósito.

O impacto deste eixo pode ser avaliado nos números apresentados pelo Financial Times Global Ranking 2021: os alunos do The Lisbon MBA International conseguiram, em média, alcançar aumentos salariais de cerca de 76%. De acordo com o mesmo ranking, o salário médio anual ascende a 88.326 euros (cerca de 106.272 dólares), três anos após a conclusão do programa.

Reorganizámo-nos com muita agilidade para que pudéssemos fazer uma transição para o ensino online sem ruturas, adequando a formação ao novo contexto e permitindo reforçar a presença de líderes globais que partilharam o seu know-how e experiência com os alunos. Apesar desta alteração para o formato online, forçada pelo contexto pandémico, continuamos a privilegiar o ensino presencial e o experiential learning: aprendizagem através da execução de projetos ligados a desafios de negócio reais, que caracteriza e diferencia a aprendizagem nos programas do The Lisbon MBA Católica | Nova.

Apesar do que seria esperado, em ambos os programas, verificámos um efeito de contraciclo: mesmo mantendo elevados critérios de rigor de admissão, registámos um aumento do número de alunos nas nossas turmas, quer do The Lisbon MBA International (IMBA), quer do The Lisbon MBA Executive (EMBA), em comparação com o ano anterior. Acreditamos que esta tendência de crescimento se deve ao facto de, em tempos de crise profunda, que são também momentos de grandes mudanças, os programas de MBA com comprovado impacto – de que são exemplo os programas do The Lisbon MBA Católica | Nova – se tornarem uma oportunidade para os profissionais desenvolverem uma visão e um caminho claros para a sua progressão de carreira com impacto, melhorando as suas competências técnicas de gestão de empresas e competências comportamentais e de liderança.

Realçamos, ainda, o facto de a classe do International MBA que iniciou em janeiro de 2021 ser muito diversa: reuniu perto de 60% de alunos internacionais, a representar no seu conjunto 16 nacionalidades.

Além disso, a dedicação ao constante desenvolvimento dos programas e o bom trabalho de toda a comunidade do The Lisbon MBA Católica | Nova têm-se refletido nos últimos resultados de rankings conhecidos: o The Lisbon MBA International marcou a estreia de Portugal no The Economist Full-time MBA ranking 2021, alcançando o 89.º lugar no mundo e o 36.º a nível europeu, destacando-se no critério da qualidade do corpo docente com o 30.º lugar a nível mundial e 12.º em termos europeus.

Relativamente aos prestigiantes rankings do Financial Times, subiu dois pontos, para o 82.º lugar no mundo e 24.º na Europa no Global MBA ranking 2021, onde está presente pelo nono ano consecutivo. De salientar que pelo quarto ano consecutivo ficou em 1.º lugar na categoria "International Course Experience" e mantém-se como único MBA português no ranking.