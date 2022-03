A pandemia levou à inovação e à adaptação do formato de ensino

O ensino híbrido e digital veio para ficar, juntando-se ao presencial. O que já era idealizado por universidades e escolas de negócios apenas foi acelerado pela pandemia de Covid-19. Isso mesmo é explicado pelos responsáveis das instituições. Ana Côrte-Real, diretora do MBA Executivo da Católica Porto Business School (CPBS), realça que o ensino na sua instituição "é presencial". "Naturalmente, a pandemia obrigou-nos a inovar e a adaptar o formato para o ensino 100% online".





"No regresso à dita ‘normalidade’ adotámos o nosso modelo presencial. Mais a mais, não há como negá-lo: os nossos alunos de formação executiva valorizam muito o ensino presencial, o contacto com os professores, o networking estabelecido, a vivência da experiência de aprendizagem inserida num campus universitário. Aceitaram o ensino online, reconhecem-lhe qualidade, mas não é o formato de eleição deste público", explica Ana Côrte-Real.





No entanto, face ainda ao contexto que vivemos, a CPBS dá a possibilidade de os alunos, por motivos de força maior, assistirem às aulas remotamente. "O que significa estarmos, atualmente, num modelo híbrido: alunos em sala e alguns, muito poucos (por vezes nenhuns) online", conta a diretora do MBA Executivo.





A responsável da CPBS informa que esta abordagem é possível face ao investimento em tecnologia conseguido "com um importante patrocínio da Porsche – Centro Porsche Porto", que deixa orgulhosos os responsáveis da instituição. É que o CEO da marca alemã é alumni do MBA e continua empenhado e disponível para colaborar com a Escola. "Desde 2020/21 o MBA tem aulas na Sala Porsche, com uma tecnologia que nos permite assegurar a qualidade e a experiência dos nossos alunos", refere.





Responder aos novos desafios

Outro programa que foi acelerado com a pandemia foi o Digital MBA, da Porto Business School. Este programa, afirma Patrícia Teixeira Lopes, associate dean da Porto Business School, combina as características de um MBA tradicional com as novas tendências do digital, proporcionado aos participantes "um programa flexível, customizável, adaptado ao seu ritmo e estilo de vida – onde quiser, como e quando quiser".





"Este programa, que é o mais recente, já vinha sendo pensado pela Escola, mas ganhou finalmente forma quando surgiu a necessidade concreta de dar resposta aos desafios de aprendizagem despoletados pela pandemia de Covid-19 e pelo trabalho remoto", recorda a responsável.