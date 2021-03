Em Portugal, não existe uma tendência para uma procura exclusiva ou mesmo fechada de profissionais que apresentam no seu percurso académico e profissional um MBA. Porém, é algo "muito valorizado e sempre um fator fortemente a ser ponderado no decorrer de um processo de recrutamento e na escolha final de um candidato", começa por explicar Miguel d’Almeida, operations manager (South) - specialized recruitment da Kelly Services, empresa de gestão de recursos humanos.

A procura por esses profissionais não está a aumentar, nem a diminuir. Tem-se mantido "constante". "Semelhante ao peso e à importância para os candidatos e empresas, que este tipo de qualificação tem, na seleção de novo capital humano para as suas estruturas", refere.

Questionado sobre qual é o objetivo de um profissional que decide investir neste tipo de programa, Miguel d’Almeida responde que existem dois grandes motivos para se fazer um MBA, sendo que a aquisição de conhecimento e de novas ferramentas de trabalho será sempre um fator comum. "Um dos grandes motivos será a aquisição de competências técnicas em áreas que não foram a base académica de determinados profissionais, o que lhes permitirá alargar a sua área de atuação e adquirir skills para abraçar outro tipo de desafios no mercado." O outro, prossegue o responsável da Kelly Services, é o "aprofundar de conhecimentos e aquisição de pensamento cada vez mais estratégico e inovador, dentro de áreas que são a base académica dos candidatos, o que irá permitir que estes profissionais aumentem a sua performance e crescimento dentro das empresas".

Sobre as vantagens que tem um gestor com um MBA no mercado de trabalho, Miguel d’Almeida recorda que, por um lado, é inegável que "um MBA irá dotar à partida os profissionais de algum conhecimento técnico e prático", que poderá permitir ter uma visão mais estratégica nos mercados onde atuam. Por outro, "mais do que ter ou fazer um MBA, interessa saber o que a seguir se vai fazer com ele". "E sobretudo o que este processo dotou e influenciou determinado profissional, e de que forma isso se refletiu no seu percurso profissional nos anos seguintes, nas funções que desempenhou e nas estruturas onde trabalhou ou trabalha".