Alinhada com as empresas

A Porto Business School é o exemplo de uma joint-venture de sucesso entre algumas das maiores empresas em Portugal e a Universidade do Porto. Pela sua génese, o que diferencia esta escola de negócios é o grande alinhamento que existe entre a missão da Porto Business School e as necessidades das empresas. "Assim, ao desenharmos os nossos programas, tentamos encontrar um equilíbrio no mix de professores da Universidade do Porto, que garantem o rigor e conhecimento interdisciplinar no ensino e na investigação; e professores com forte ligação às empresas e executivos experientes, que trazem a relevância prática e a aprendizagem experiencial aos alunos, expondo-os a novos desafios, às melhores práticas da indústria, às tendências e modelos de negócios inovadores", começa por explicar Patrícia Teixeira Lopes, associate dean da Porto Business School.

Nas características que distinguem a instituição, Patrícia Teixeira aponta também a rede de parcerias com escolas de negócios internacionais de topo, que permite recorrer aos seus professores, possibilitando o desenvolvimento de competências interculturais.

A oferta da escola

A Porto Business School tem três programas de MBA. A associate dean apresenta cada um deles.

O The International, lecionado em inglês, é um programa internacional, full-time, para profissionais com um mínimo de três anos de experiência, que procuram uma mudança de carreira para assumirem funções de crescente responsabilidade no mundo da gestão. Segundo o Eduniversal Best Masters ranking, o The International MBA está entre os melhores programas de full-time das escolas de negócio da Europa Ocidental.

Quanto ao MBA Executivo é um programa avançado em gestão empresarial, para criar e atualizar competências e conhecimentos nas áreas de direção de empresas. Foi desenhado para responder às necessidades dos executivos e em horário compatível com a permanência na empresa.

Já o The Digital MBA, lançado em maio de 2020, é um programa pioneiro em Portugal, que responde às novas necessidades de formação, desenhado para se adaptar ao estilo de vida de cada aluno e para lhe dar maior liberdade de escolha, num contexto cada vez mais digital. No The Digital MBA, os participantes têm a oportunidade de customizar a estrutura curricular que pretendem, os timings do programa, trabalhar ao seu próprio ritmo, de forma colaborativa, mas, sobretudo, digital. Com um sistema de blended learning, as aulas são maioritariamente online, existindo também a possibilidade de assistir a aulas presenciais.

Patrícia Teixeira Lopes recorda que os programas de MBA da Porto Business School "são acreditados internacionalmente pela European Foundation for Management Development (EPAS/EFMD) e pela Association of MBA (AMBA), integrando assim um grupo restrito de 200 das melhores escolas de negócio internacionais". O MBA Executivo da Porto Business School foi considerado "um dos melhores programas de MBA Executivo da Europa pelo Financial Times, em 2020", salienta.

A pandemia alterou os três programas de MBA

Questionámos Patrícia Teixeira Lopes de que forma a pandemia alterou os três programas de MBA da Porto Business School. A responsável aponta as mudanças:





As pessoas procuram a Porto Business School para transformar as suas vidas e, apesar do contexto de incerteza e instabilidade, muitas passaram a valorizar a formação contínua (long-life learning) e o desenvolvimento de novas competências, seja em áreas diferentes ou complementares.

Neste contexto de pandemia, adaptámos e alargámos os nossos programas de MBA para que se pudessem adaptar cada vez mais ao novo estilo de vida dos alunos, permitindo-lhes não só reequilibrar a sua vida pessoal e profissional, como também adicionar valor e felicidade ao seu dia a dia. Resultado disso foi o The Digital MBA, um novo programa lançado em maio de 2020, em plena pandemia, e que, na sua primeira edição, iniciada em novembro, contou já com cerca de 40 alunos inscritos, de 14 fusos horários diferentes.

O The Digital MBA é claramente a resposta da escola ao novo contexto, às novas necessidades e aos novos desafios. É um programa flexível e customizável – os alunos desenham o seu percurso em função do tempo disponível, tendo um período de 12 a 48 meses para concluir o seu programa de MBA, que pode ser realizado em regime full online ou em regime blended, isto é, com aulas online, mas também no campus da Porto Business School. Ou seja, foi desenhado para se adaptar totalmente ao modo de vida dos alunos.

Para 2021, a nossa missão foi apostar numa oferta formativa que proporcionasse aos nossos alunos mais oportunidades de escolha no caminho que querem seguir, quer seja na área de MBA, pós-graduações ou formação para empresas.

Além do The Digital MBA, adaptámos também o The Magellan MBA, o nosso programa de MBA mais antigo, full-time, que passa a designar-se The International MBA. Com um mindset totalmente global, este MBA está adaptado a quem procura fazer uma transformação total, com uma experiência verdadeiramente internacional. O programa, além de ser lecionado integralmente em inglês, foi desenhado para conferir uma perspetiva global – seja através dos conteúdos lecionados, experiência em sala, com docentes de escolas internacionais, experiência na realização de projetos com multinacionais e ONG internacionais, mas também pela relação com a turma, composta por alunos nacionais e internacionais.

Já no nosso MBA Executivo, também introduzimos algumas novidades, como uma maior customização da jornada de aprendizagem, e investimos ainda mais na relação com o tecido empresarial, através da cocriação de novas disciplinas entre a Porto Business School e as empresas, garantindo assim maior oferta e mais escolhas. Por ser um MBA realizado em part-time, o MBA Executivo permite a conciliação com a vida profissional e conta com uma componente muito forte de networking entre pares, docentes e empresas.

Adicionámos também este ano uma nova experiência aos programas de MBA – o pre-term. Sendo transversal aos nossos três MBA, o pre-term permite que, a partir do momento em que o aluno passa a ser aluno de um MBA da Porto Business School, independentemente da altura em que se inscreve no programa, terá à sua disponibilidade aulas assíncronas em vídeo e acesso a outros conteúdos para que possa revisitar ou adquirir competências que serão essenciais durante o MBA. Pela grande diversidade de alunos, áreas científicas e backgrounds profissionais, este pre-term serve também para harmonizar os conhecimentos de todos alunos inscritos, para que, quando o programa de MBA inicia, todos tenham já uma base de conhecimento mais nivelada.

Enquanto escola com uma visão global, também temos realizado novas parcerias com business schools internacionais de renome, como o MIT, o IÉSEG (França) ou a Gdansk University (Polónia), para permitir aos nossos alunos, em cada MBA, ter uma experiência internacional adicional às semanas internacionais. Assim, os nossos alunos de MBA podem beneficiar de experiências de intercâmbio, ajustadas às suas necessidades e ao percurso que pretendem seguir.

Para ajudarmos os nossos alunos a gerir o impacto do MBA no seu futuro, redesenhámos também os nossos serviços de carreiras e lançámos o programa Be, com o objetivo de empoderar os alunos de MBA e ajudar a redesenhar a sua carreira, permitindo que aumentem a sua empregabilidade ao longo da sua vida. Este programa é composto por quatro etapas – Be Aware, Be Yourself, Be Wise e Behave – sendo que as primeiras duas são etapas de reflexão e aprendizagem, onde, no final, o aluno terá o seu plano de carreira redesenhado. As duas últimas são etapas de implementação do plano, ou seja, etapas de networking e personal branding. Acima de tudo, queremos que os nossos alunos de MBA sejam líderes da sua própria carreira e que estejam preparados para lidar com as mudanças que surgirem.